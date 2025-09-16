„Nem teregettem ki a szennyest” - állítja Harry herceg, miközben a sorozata családi titkokkal van tele

Harry herceg szeptember 16-án tölti be a 41. életévét, nemrég kijelentette, hogy önéletrajzi könyve (Spare) és a Netflix-sorozatuk nem a bosszúról szólt, hanem arról, hogy tisztázza a félreértéseket.

Harry herceg állítja az ő lelkiismerete tiszta, nem teregette ki a szennyest a királyi családról / Fotó: AFP

Harry herceg jelenleg jótékonysági tevékenységeire fókuszál

A herceg most először találkozott édesapjával, III. Károly királlyal 19 hónap után. Mint mondta, a következő évben az apjára kell összpontosítania, mert a kapcsolatuk helyreállítása számára elsődleges.

Nem hiszem, hogy kiteregettem volna a szennyest. Nehéz üzenetet kellett közvetítenem, de a legjobb módon tettem. A lelkiismeretem tiszta

- hangsúlyozta Harry herceg egy interjú alkalmával.

A Spare világsiker lett, de megjelenése óta mélyítette a szakadékot a királyi családban. Harry állította többek között, hogy Vilmos egyszer fellökte, ami sebeket okozott, és kigúnyolta pánikrohamai miatt. A kötet említi azt is, hogy apja, a király, sokszor saját érdekeit előbbre helyezte második fiánál.

A Daily Mail szerint Harry megbánta korábbi lépéseit, és szeretné „újrakezdeni” a kapcsolatot nemcsak a családdal, hanem a britekkel is. A király is reméli, hogy láthatja unokáit, Archiet és Lilibetet, akikkel három éve nem találkozott.

Harry ukrajnai útja az Invictus Games veteránjainak támogatásáról szól. Lengyelországból vonattal érkezett Kijevbe, ahol több programon vett részt, és kijelentette:

Nem a harc folytatása a cél. Az élet túl értékes ahhoz, hogy gyűlöletben teljen

- zárta le gondolatait a sármos herceg.