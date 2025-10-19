Top 5 sztárhír: Házasság első látásra lázban ég az ország, de Ördög Nóráról is mindenki tudni akar

Ahogy minden héten, úgy ezúttal is összegyűjtöttük az elmúlt napok legizgalmasabb témáit, hogy ne maradj le semmiről! A TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra már az első héten nagy sikert aratott. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nézők minden versenyzővel szimpatizálnának…

Házasság első látásra Sanyája nem mosolygott túl őszintén az esküvőn... (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: kritizálás és szerelem

Varga Sanya például már az első részekben kiverte a biztosítékot faragatlan viselkedésével, amit friss felesége, Fűzfa Rita irányában tanúsít. Nem csoda, ha a lagzit látva a nézők úgy vélték, két fia sokkal szimpatikusabb mint a taxisofőrként és személyi edzőként dolgozó férfi. Bár újdonsült nejével még nincsenek túl jóban a családjával a jelek szerint jól kijön, a napokban a reptéren szelfizett kisebbik fiával, aki épp Hollandiába készült a bátyjához. Azt nem tudni, hogy gyermekeivel is ilyen kritikus volt-e, mint a műsorban, ahol Ritát azért is piszkálta, mert jó étvággyal ebédelt a nászútjukon, az pedig főleg kiakasztotta, hogy a nő bevallotta: még a pacalt is szereti!

De a Házasság első látásra második évadának szereplői sem tűntek el a színről, a héten egy korábbi páros számolt be a boldogságáról. Kovács Reni és Brumi a biztató kezdet után végül nem maradt egy pár a műsor után, most pedig mindkettejüket eltalálta Ámor nyila. Ugyanazon a napon posztoltak új kedvesükkel: Reni a titokzatos „Á”-val, míg Brumi választottjáról csak annyi derült ki, hogy szőke…

Ördög Nóráék szorult helyzetbe kerültek, kislánynak örül a házaspár

A TV2 sikerműsorai tartották lázban az országot, a Házasság első látásra mellett az Ázsia Expressz is nagy sikert aratott, ám Ördög Nóra aggasztó hírt közölt. Családjával videósorozatban rögzítik évről éve a kalandreality megpróbáltatásait és örömeit, már ami az ő családi életüket illeti. Így a kulisszák mögé beengedve legfrissebb videójukban Nóri elárulta, miután véget ért a forgatás, a stáb nézett szemben egy kihívással: a Dubajból Budapestre tartó gép nem tudott leszállni, így három óra utazás után visszaforduló a kiinduló állomásra, és csak másfél nappal később landolhattak itthon…