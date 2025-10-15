Kitörő öröm a palotában: Kisbabát köszöntött a királyi család
A királyi család hivatalosan is megerősítette, új tagot köszöntöttek köreikben.
A királyi család hivatalos Instagram-oldala bejelentette, ebben a hónapban új taggal bővült a rokonság. Az októberben született kislány egy különleges nevet visel.
A királyi család megosztotta az örömét a követőkkel
Pierre Casiraghi és Beatrice Borromeo monacói nemesi párnak eddig két fia született, most azonban végre kislánnyal bővült a család és a palotában szinte kézzel fogható a boldogság. Az édesanya és az újszülött is egészségesek, a család pedig ujjong az örömtől.
Pierre Casiraghi nem más, mint II. Albert monacói herceg unokaöccse: édesanyja Karolina hercegnő, a herceg húga. A sikeres üzletember így anyai ágon kötődik a monacói királyi családhoz, amely most újabb örömhírrel gazdagodott.
A kis hercegnőt a Bianca Caroline Marta névre keresztelték. A „Bianca” név olasz eredetű, jelentése „fehér” vagy „szép”, amely egyben tisztelgés Beatrice Borromeo olasz öröksége előtt is.
A középső nevek sem véletlenszerűek: Caroline a nagymama, Karolina hercegnő iránti szeretet jele, míg a Marta név Beatrice néhai nagymamáját, Marta Marzottót idézi meg, az ikonikus olasz divattervezőnőt, aki jelentős hatással volt unokája életére.
A házaspár 2015-ben házasodott össze. A pár két fia, a 8 éves Stefano és a 7 éves Francesco izgatottan várták a húguk érkezését. A kis Bianca a tizenegyedik helyen áll a trónöröklési sorban - írja a People.
