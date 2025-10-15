RETRO RÁDIÓ

Kitörő öröm a palotában: Kisbabát köszöntött a királyi család

A királyi család hivatalosan is megerősítette, új tagot köszöntöttek köreikben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.15. 11:00
királyi család gólyahír baba

A királyi család hivatalos Instagram-oldala bejelentette, ebben a hónapban új taggal bővült a rokonság. Az októberben született kislány egy különleges nevet visel.

Kisbabát köszöntött a királyi család
Kisbabával egészült ki a királyi család  Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A királyi család megosztotta az örömét a követőkkel

Pierre Casiraghi és Beatrice Borromeo monacói nemesi párnak eddig két fia született, most azonban végre kislánnyal bővült a család és a palotában szinte kézzel fogható a boldogság. Az édesanya és az újszülött is egészségesek, a család pedig ujjong az örömtől.

Pierre Casiraghi nem más, mint II. Albert monacói herceg unokaöccse: édesanyja Karolina hercegnő, a herceg húga. A sikeres üzletember így anyai ágon kötődik a monacói királyi családhoz, amely most újabb örömhírrel gazdagodott.

A kis hercegnőt a Bianca Caroline Marta névre keresztelték. A „Bianca” név olasz eredetű, jelentése „fehér” vagy „szép”, amely egyben tisztelgés Beatrice Borromeo olasz öröksége előtt is.

A középső nevek sem véletlenszerűek: Caroline a nagymama, Karolina hercegnő iránti szeretet jele, míg a Marta név Beatrice néhai nagymamáját, Marta Marzottót idézi meg, az ikonikus olasz divattervezőnőt, aki jelentős hatással volt unokája életére.

A házaspár 2015-ben házasodott össze. A pár két fia, a 8 éves Stefano és a 7 éves Francesco izgatottan várták a húguk érkezését. A kis Bianca a tizenegyedik helyen áll a trónöröklési sorban - írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu