Nagy bejelentést tett a Next Top Model Hungary sztárja, babát vár

2024 nyarán ment férjhez a Next Top Model Hungary korábbi versenyzője, Matuz Kitti Léda. A modell kezét a Balatonon kérte meg kedvese, Matuz Ádám fotós. Azóta pedig még egy szintet lépett a kapcsolat, a gyönyörű Kitti ugyanis tudatta: babát vár.

A Next Top Model Hungary sztárja, Matuz Kitti Léda babát vár

Fotó: Szabolcs László

Hárman lettünk

- tudatta Tiktok és Instagram-oldalán a modell, a párjával ölelkezős fotók kíséretében.

Nem sokkal korábban egy komment már lebuktatta a szépséges kismamát. Mint azt a Bors megírta, Szaniszló Kitti TikTok-oldalán meglehetősen aktív, szívesen oszt meg videókat és gyakran kommentel is. Épp ez az, ami miatt a rajongói már szeptember óta szinte biztosak benne, hogy gyermeket vár. Kitti ugyanis egy „kedvenc babatermékekről” szóló videóhoz fűzött kommentárt, ami szinte félreérthetetlen:

Köszönjük a tippeket, elteszem áprilisig!

Úgy tűnik, a szemfüles rajongóknak igaza lett!