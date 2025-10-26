RETRO RÁDIÓ

Curtis keményen helyretette Hadházy Ákost

Hadházy Ákos Curtis ruhája miatt akadt ki, de a rapper nem hagyta magát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 10:42
Curtis ruha Hadházy Ákos

A Bors írja, hogy Hadházy Ákos megint öngólt lőtt, ugyanis beleállt Curtisbe, aki merészelt vásárolni magának egy drága ruhadarabot a saját keresetéből, és abban jelent meg október 23-án – a rapper nem hagyta szó nélkül.

Curtis Menczer Tamás Facebbok oldalán tűnt fel a Hadházy Ákos álltal sérelmezett felsőben.
Menczer Tamás és Curtis - Utóbbi a Hadházy Ákos által sérelmezett felsőben (Fotó: Facebook)

Curtis helyretette Hadházy Ákost

Curtis drága felsője szúrta Hadházy Ákos szemét, a rapper pedig röviden és velősen tette helyre a politikust, ráadásul egy személyes találkozóra is invitálta őt, és lehetőséget kínált arra is, hogy segítse a karitatív munkáját.

„Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára!”

Tisztelt Hadházy képviselő úr! Először is, a saját keresetemből olyan pulóvert veszek, amilyet akarok, annyiért, amennyiért akarok! Biztos végtelen nyugalom töltené el, ha egyszer engem is lyukas zokniban vett volna fel a kamera, mert a maguk fejében a nép gyermeke az csakis szegény és szakadt lehet. Emellett, sokkal inkább vagyok előadó-rapper, mintsem influenszer.

 De ha már én mint ”dísztök” megkaptam ezt a „kedves” jelzőt, szeretném meghívni önt november 9-ére Miskolcra, ahol is az általam megálmodott jótékonysági futball gála kerül megrendezésre.

A befolyt teljes összeget eszközfejlesztésre a miskolci gyermek onkológiai osztály kapja. Kérem, jöjjön el és a belépővel támogassa őket! Ígérem, nem kerül sokkal többe, mint egy új zokni ára! Ott várom önt! Üdvözlettel: Széki Attila Curtis” - reagálta Curtis egy Facebook-bejegyzésben.

Széki Attila Curtis Facebook posztja
Curtis Facebook posztja

Az még egyelőre kérdéses, hogy Hadházy Ákos elfogadja-e Curtis meghívását.

 

 

