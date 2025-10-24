Curtis és Radics Gigi október 23-i duettjét milliók látták
A két sztár Demjén Ferenc klasszikusát, a Szabadság vándorait adta elő.
Curtis hatalmas megtiszteltetésként élte meg, amikor megcsörrent a telefonja, és felkérték őt, hogy az áthangszerelt Demjén Ferenc-slágerhez írjon egy rövid, de az '56-os hősök emlékéhez méltó rapbetétet. Curtis szíve már csak attól dobbant hangosabban és nagyobbat, amikor azt is megtudta, hogy a minden magyar lelkében ott élő slágert Radics Gigivel közösen adhatja elő az állami ünnepségen részt vevő tömeg, egész Magyarország és a kormányfő, Orbán Viktor előtt.
Curtis és Radics Gigi ünnepi produkciója letarolta a netet
A siker természetesen nem maradt el. A Parlament előtti Kossuth teret, illetve a környező utcákat is megtöltő ünneplő, emlékező tömeg együtt énekelte Radics Gigivel a Szabadság vándorai ismert sorait, és egy emberként zúgtak elismerően, amikor eljött a pillanat Curtis számára, hogy a dalhoz írt sorait megmutassa.
A rapper szinte még fel sem fogta, hogy mekkora sikert is hozott az ő és az énekesnő számára ez a páratlan lehetőség, hiszen csak a Bors TikTok-csatornájára felkerült rövid részletet 735 ezren tekintették meg, míg a lap Facebook-felületén 1,4 millióan voltak rá kíváncsiak – alig 24 óra alatt. Ez tehát annyit jelent, hogy csak nálunk több mint 2,1 millió ember látta és hallotta a produkciót. És még hol a vége?!
Curtis a Szabadság vándorainak újragondolt feldolgozásának születéséről és sikeréről mesélt a Borsnak. Kis túlzással, de mi ébresztettük a jó hírrel.
„Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok, nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni. Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig, szinte azonnal járni is kezdett az agyam.
Óriási segítség volt, hogy maga a dal az egyik legikonikusabb nóta hazánkban. Nagyon egyszerű volt folytatni a gondolatmenetét, hiszen a szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak.
Nem beszélve arról, hogy erősen illeszkedik is az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjéhez” – mondta a Borsnak péntek reggel Curtis.
Curtis: Ameddig csak elláttam, és még azon túl is hömpölygött a tömeg
A rapper ugyan érezte, hogy hatalmas fába vágja a fejszéjét, amikor elkezdte írni a rapbetét szövegét, de…
„Komolyan mondom, talán ha tíz vagy tizenöt percet töltöttem a szöveg megírásával, és akkor még sokat mondok. Egyszerűen csak kiszaladt belőlem az a nyolc sor, aminek illeszkednie kellett az eredeti szöveghez. Ha megvan az ihlet, alapvetően sem tart nálam sokáig a szövegírás, de most megvolt az extra töltet és az extra inspiráció is. A stúdiózást szintén rekordidő alatt lezavartuk… – tette hozzá Curtis, akit egészen megleptek a saját érzései, amelyek a színpadra lépés pillanatában törtek rá október 23-án. – Talán csak focimeccsen láttam eddig ilyen sűrű tömeget korábban, de könnyen lehet, hogy még ott sem. Fullon volt a tér és a környező utcák is. Ameddig csak elláttam, és még azon túl is hömpölygött a tömeg.”
Nem igazán szoktam izgulni a fellépések előtt, de most egy kicsit beleremegtem a látványba.
A magyarság egyik legmeghatározóbb ünnepén ott állni a színpadon úgy, hogy tudom, nem sokkal utánam a miniszterelnök úr mond majd ünnepi beszédet, valami olyasmi, amit nyugodtan mondhatok a karrierem csúcspontjának. Elképesztő energiák szabadultak fel. Megható volt” – magyarázta a rapper, aki korábban még nem dolgozott együtt Radics Gigivel, de már most biztos benne, hogy ez a közös fellépés csak az első volt.
„Radics Gigivel még nem készítettünk közös dalt korábban. Jelzem, nem is értem, hogy miért nem, hiszen nagyon jóban vagyunk. Mindenesetre most eljött a pillanat, és ennek nagyon örülök, hiszen ő az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb énekesnője. Lesz is folytatás, ebben biztos, vagyok, vagyis biztosak vagyunk” – ígérte Curtis az átütő siker után.
