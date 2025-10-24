Curtis és Radics Gigi október 23-i duettjét milliók látták

Curtis hatalmas megtiszteltetésként élte meg, amikor megcsörrent a telefonja, és felkérték őt, hogy az áthangszerelt Demjén Ferenc-slágerhez írjon egy rövid, de az '56-os hősök emlékéhez méltó rapbetétet. Curtis szíve már csak attól dobbant hangosabban és nagyobbat, amikor azt is megtudta, hogy a minden magyar lelkében ott élő slágert Radics Gigivel közösen adhatja elő az állami ünnepségen részt vevő tömeg, egész Magyarország és a kormányfő, Orbán Viktor előtt.

Curtis és Radics Gigi adták elő DR BRS Szabadság vándorai-feldolgozását az 1956-os hősök emlékére rendezett állami ünnepségen október 23-án a Kossuth téren (Fotó: Mediaworks)

Curtis és Radics Gigi ünnepi produkciója letarolta a netet

A siker természetesen nem maradt el. A Parlament előtti Kossuth teret, illetve a környező utcákat is megtöltő ünneplő, emlékező tömeg együtt énekelte Radics Gigivel a Szabadság vándorai ismert sorait, és egy emberként zúgtak elismerően, amikor eljött a pillanat Curtis számára, hogy a dalhoz írt sorait megmutassa.

A rapper szinte még fel sem fogta, hogy mekkora sikert is hozott az ő és az énekesnő számára ez a páratlan lehetőség, hiszen csak a Bors TikTok-csatornájára felkerült rövid részletet 735 ezren tekintették meg, míg a lap Facebook-felületén 1,4 millióan voltak rá kíváncsiak – alig 24 óra alatt. Ez tehát annyit jelent, hogy csak nálunk több mint 2,1 millió ember látta és hallotta a produkciót. És még hol a vége?!

Curtis a Szabadság vándorainak újragondolt feldolgozásának születéséről és sikeréről mesélt a Borsnak. Kis túlzással, de mi ébresztettük a jó hírrel.

„Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok, nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni. Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig, szinte azonnal járni is kezdett az agyam.

Óriási segítség volt, hogy maga a dal az egyik legikonikusabb nóta hazánkban. Nagyon egyszerű volt folytatni a gondolatmenetét, hiszen a szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak.

Nem beszélve arról, hogy erősen illeszkedik is az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjéhez” – mondta a Borsnak péntek reggel Curtis.