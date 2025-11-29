- Lélekemelő pillanat: felcsendült a Nélküled a Háborúellenes Gyűlésen, méghozzá nem akár hogyan...
Könnyfakasztó meglepetés a Háborúellenes Gyűlésen: szem nem maradt szárazon
Radics Gigi már a Háborúellenes Gyűlés előtt beharangozta, hogy meglepetéssel készülnek. Mindenki szeme könnybe lábadt, amikor kiderült, mi ez.
Radics Gigi Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban árulta el: hatalmas meglepetéssel készülnek a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen. Amikor azonban Orbán Viktor beszéde után megjelentek a színpadon, szem nem maradt szárazon...
Az aranytorkú énekesnő mellett ugyanis Nyerges Attila jelent meg, az Ismerős Arcok frontembere. Ekkor már sejteni lehetett, mi is következik... A Nélküled minden jelenlévő - és képernyő előtt ülő - szemébe könnyeket csalt.
