Könnyfakasztó meglepetés a Háborúellenes Gyűlésen: szem nem maradt szárazon

Radics Gigi már a Háborúellenes Gyűlés előtt beharangozta, hogy meglepetéssel készülnek. Mindenki szeme könnybe lábadt, amikor kiderült, mi ez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 13:16
Nyerges Attila Ismerős Arcok Háborúellenes Gyűlés Radics Gigi

Radics Gigi Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban árulta el: hatalmas meglepetéssel készülnek a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen. Amikor azonban Orbán Viktor beszéde után megjelentek a színpadon, szem nem maradt szárazon...

 

Az aranytorkú énekesnő mellett ugyanis Nyerges Attila jelent meg, az Ismerős Arcok frontembere. Ekkor már sejteni lehetett, mi is következik... A Nélküled minden jelenlévő - és képernyő előtt ülő - szemébe könnyeket csalt.

 

 

