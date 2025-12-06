Könnyfakasztó show nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést Kecskeméten: Ekkora fájdalmat okoz a háború

Az Attraction Látványszínház nyitotta meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. Szem nem maradt szárazon.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Forrás Youtube

Megunhatatlan show nyitotta a Háborúellenes Gyűlést. Az árnyékshow témája a háború okozta fájdalmakat dolgozta fel. A Háborúellenes Gyűlés tétje hatalmas, azért gyűltek össze annyian a mai napon, hogy a békét megőrizzük, és ne kelljen a háború borzalmait átélnünk.

A Háborúellenes Gyűlést itt nézheted élőben: