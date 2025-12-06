RETRO RÁDIÓ

Könnyfakasztó show nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést Kecskeméten: Ekkora fájdalmat okoz a háború

A Háborúellenes Gyűlés fő témája a béke melletti kiállás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06. 11:21
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten Attraction Látványszínház Háborúellenes Gyűlés Könnyfakasztó

Az Attraction Látványszínház nyitotta meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. Szem nem maradt szárazon.

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten. Forrás Youtube

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten

Megunhatatlan show nyitotta a Háborúellenes Gyűlést. Az árnyékshow témája a háború okozta fájdalmakat dolgozta fel. A Háborúellenes Gyűlés tétje hatalmas, azért gyűltek össze annyian a mai napon, hogy a békét megőrizzük, és ne kelljen a háború borzalmait átélnünk.

A Háborúellenes Gyűlést itt nézheted élőben:

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu