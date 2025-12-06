- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
Könnyfakasztó show nyitotta meg a Háborúellenes Gyűlést Kecskeméten: Ekkora fájdalmat okoz a háború
A Háborúellenes Gyűlés fő témája a béke melletti kiállás.
Az Attraction Látványszínház nyitotta meg a harmadik Háborúellenes Gyűlést. Szem nem maradt szárazon.
Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten
Megunhatatlan show nyitotta a Háborúellenes Gyűlést. Az árnyékshow témája a háború okozta fájdalmakat dolgozta fel. A Háborúellenes Gyűlés tétje hatalmas, azért gyűltek össze annyian a mai napon, hogy a békét megőrizzük, és ne kelljen a háború borzalmait átélnünk.
