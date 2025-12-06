"Ez a gyerekeink és az unokáink jövőjéről szól": Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen Kecskeméten

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója borzalmas történettel kezdte mondandóját: Brüsszelben töltött napjai alatt szörnyű felfedezést tett.

Fotó: MW

A brüsszeli karácsonyi vásárban a betlehemben kiállított kis Jézus fejét levágták, terjedt a hír. Először azt gondolták, hogy az iszlám radikalizmus műve, de később kiderült, hogy a balliberális woke tette a szörnyű cselekedetet. Ez onnan derült ki, hogy szivárványos jelképeket találtak a helyszínen.

Orbán Balázs szerint valami teljesen világos: jó döntést hozott Magyarország kormánya, amikor nemet mondott az illegális migrációra. A másik krízis, amely az Európai Uniót sújtja, az a gazdasági válság. Ez pedig nem természetfeletti dolog okozza, hanem két oka van: az energia, az erőszakos zöldítés, a szankciók, az orosz energia ellen, valamint az Európai Unió szereptévesztése. Szerintük az innovációt nem támogatni, hanem szabályozni kell. Emiatt van gazdasági stagnálás.

Az Európai Unió antidemokratikus módon nyomja el a demokratikus lázadásokat a diszfunkciók ellen.

A háborút is megsínyli Európa, amelyet Amerika próbál megfékezni, Magyarországgal együtt. Azonban ami egyre riasztóbb, hogy az Európai Unió vezetői nyílt háborúról beszélnek egy jövőbeli időpontban Európa és Oroszország között, és az csak ront a helyzeten, hogy erőltetik Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Ezért nagyon veszélyes, amikor Ruszin Szendi Romulusz a háború mellett szólal fel.

Orbán Balázs levezette, hogy az Unió vezetése kimérten lépked a direkt katonai konfliktus felé, amelyből akár 2030-ban egy Oroszország és teljes Európa közötti háborús konfliktus alakulhat ki.

Elmondta, hogy az egyetlen politikus, akinek esélye van arra, hogy kisiklassa az európai elitet a háború felé robogó vonatról ez pedig Orbán Viktor.

Ezért fontos a 2026-os választások tétje, amely nem pártpolitikai kérdés, hanem a gyermekeink és a saját jövőnkről szól.

A Háborúellenes Gyűlést itt nézheted élőben.