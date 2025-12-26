Ferencesek karácsonyi üzenete: Isten bízik benned, ő maga a szeretet!

Barsi Balázs és Böjte Csaba ferences szerzetesekkel még karácsony előtt találkoztunk és ha már összefutottunk, kértük, hogy közvetíthessük gondolataikat az ünnepekről. Egymástól függetlenül mindketten megfogalmazták, hogy milyen Istenben nem hisznek.

A Szakképzési Gálán adta át Böjte Csabának a betlehemi lángot Hankó Balázs miniszter, még karácsony előtt (Fotó: Fodor Erika)

Böjte Csaba ferences szerzetesnek Budapesten adta át a betlehemi lángot Hankó Balázs kulturális- és innovációs miniszter. Csaba testvér egyenesen Csíksomlyóra vitte tovább, de mielőtt elindult volna, megosztotta gondolatait olvasóinkkal és áldását küldte mindannyiunkra.

Böjte Csaba karácsony alkalmával áldását küldte

A szomszédban háború dúl, a világban sok az önzés és a szörnyűség. Miben bízhatunk, reménykedhetünk mégis?

Ha az Úr nem hitt volna bennünk, nem bízott volna bennünk, nem hitte volna azt, hogy meg tud tanítani bennünket a szeretet parancsára, arra, hogy jó testvérekként, békében együtt építsük Isten országát, közénk se jött volna. Én olyan Istenben nem hiszek, aki döglött lóra patkót ver. Isten bízik benned, bennem is. Adja Isten, hogy ez a jelképes láng világítsa be mindannyiunk életét!

- adta papi áldását Csaba testvér, miután átvette a betlehemi lángot, hogy Csíksomlyóra vigye azt.

Barsi Balázs: Isten maga a szeretet

Barsi Balázs ferences szerzetest közelgő 80. születésnapján köszöntötték a budapesti központi szemináriumban, ahol Balázs atya jubileumára megjelent, Szív a szívhez szól című születésnapi kötetet is bemutatták. Mi egy saját készítésű édességgel kedveskedtünk a sokak szemében "a mai kor sztarecének" tartott szerzetesnek és arra kértük, hogy ajándékozza meg olvasóinkat néhány gondolattal, figyelembe véve azokat az embereket is, akik nem a Megváltó megszületésében látják a karácsony lényegét.

Barsi Balázs dedikálja a 80. születésnapi könyvet (Fotó: Fodor Erika)

Ha beszélhetnék azokkal, akik nem hisznek Istenben és elmondanák, mit gondolnak arról az Istenről, akiben nem hisznek, akkor én is azt mondanám, hogy abban az Istenben én sem hiszek. Isten maga a szeretet. Az ember szabad, és csak egy szabad személy tud szeretni. Akkor honnét van a szeretet? A sejtekben nincs, az atomokban nincs. Akkor kívülről van. A szeretet Istentől való

- idézte János evangéliumát Balázs atya.