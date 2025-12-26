Mire akart utalni? Károly király kódolt üzenetet küldött Harry hercegnek a karácsonyi beszédében

Károly király negyedik éve, hogy üzenetét nem az íróasztal mögött ülve, hanem állva adja át. Ez finom eltérést jelent édesanyja, II. Erzsébet királynő minden karácsonykor megszokott beszédstílusától, és jól tükrözi a két uralkodás közötti különbséget. A király, aki élvezi a találkozást és az interakciót a közönséggel, úgy érzi, hogy állva személyesebbnek és közvetlenebbnek tűnik a nemzet szemében.

Rejtett jelzés Harry herceg felé Károly király karácsonyi szavaiban Fotó: AFP / AFP

Rejtett jelzést küldött Károly király a fiának?

Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy betekintést engedjen a nyilvánosságnak, és példátlan nyíltsággal és őszinteséggel beszéljen egészségéről. Az idei karácsonyi üzenetében azonban a király nem önmagára, egészségügyi küzdelmeire vagy a családja idén átélt nehézségeire reflektált, hanem másokra helyezte a hangsúlyt.

Mélyen megindították az átlagemberek hőstettei, akik ismeretlenek életét kockáztatják, például Liverpoolban, Huntingtonban, Manchesterben és Bondiban. A király beszélt az erőről és a kitartásról, két olyan tulajdonságról, amelyeket ő maga is bemutatott az év során, miközben fáradhatatlanul végezte kötelességét a folyamatos rákkezelése ellenére.

A betegségével és életével való hozzáállását az év elején összefoglalta, amikor Sir Winston Churchill híres mondatát idézte: „keep buggering on” („Tarts ki a végsőkig”), miközben elbúcsúzott más rákbetegektől egy kutatóintézeti látogatás során.

A király üzenetében kétszer is említést tett a megbékélésről. Bár a királyhoz közel álló források határozottan tagadják, hogy ez bármilyen módon a legfiatalabb fia felé való kapcsolat helyreállítási szándékát tükrözné, egyszerűen csak egy általános kifejezésként említi, nem titok azonban, hogy Károly szeretné újraépíteni a kapcsolatot Harry herceggel.

Szeptemberben apa és fia 18 hónap után először találkoztak személyesen. Ez egy kicsi, de annál jelentősebb lépés volt a megbékélés útján. Évek óta tartó bizalmatlanság és ellenségeskedés után a béke megteremtése nem lesz könnyű.

De remélhetjük minden érintett számára, hogy a király üzenete az együttérzésről, a megbékélésről és a békéről nemcsak kifelé, hanem befelé is érvényes - írja az Express.