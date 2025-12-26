RETRO RÁDIÓ

Mire akart utalni? Károly király kódolt üzenetet küldött Harry hercegnek a karácsonyi beszédében

Károly király vidám, kedvességéről, együttérzéséről és reményről szóló karácsonyi üzenetében kétszer is említést tett a megbékélésről.

Károly király negyedik éve, hogy üzenetét nem az íróasztal mögött ülve, hanem állva adja át. Ez finom eltérést jelent édesanyja, II. Erzsébet királynő minden karácsonykor megszokott beszédstílusától, és jól tükrözi a két uralkodás közötti különbséget. A király, aki élvezi a találkozást és az interakciót a közönséggel, úgy érzi, hogy állva személyesebbnek és közvetlenebbnek tűnik a nemzet szemében.

Rejtett jelzés Harry felé Károly király karácsonyi szavaiban
Rejtett jelzés Harry herceg felé Károly király karácsonyi szavaiban Fotó: AFP / AFP

Rejtett jelzést küldött Károly király a fiának?

Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy betekintést engedjen a nyilvánosságnak, és példátlan nyíltsággal és őszinteséggel beszéljen egészségéről. Az idei karácsonyi üzenetében azonban a király nem önmagára, egészségügyi küzdelmeire vagy a családja idén átélt nehézségeire reflektált, hanem másokra helyezte a hangsúlyt.

Mélyen megindították az átlagemberek hőstettei, akik ismeretlenek életét kockáztatják, például Liverpoolban, Huntingtonban, Manchesterben és Bondiban. A király beszélt az erőről és a kitartásról, két olyan tulajdonságról, amelyeket ő maga is bemutatott az év során, miközben fáradhatatlanul végezte kötelességét a folyamatos rákkezelése ellenére.

A betegségével és életével való hozzáállását az év elején összefoglalta, amikor Sir Winston Churchill híres mondatát idézte: „keep buggering on” („Tarts ki a végsőkig”), miközben elbúcsúzott más rákbetegektől egy kutatóintézeti látogatás során.

A király üzenetében kétszer is említést tett a megbékélésről. Bár a királyhoz közel álló források határozottan tagadják, hogy ez bármilyen módon a legfiatalabb fia felé való kapcsolat helyreállítási szándékát tükrözné, egyszerűen csak egy általános kifejezésként említi, nem titok azonban, hogy Károly szeretné újraépíteni a kapcsolatot Harry herceggel.

Szeptemberben apa és fia 18 hónap után először találkoztak személyesen. Ez egy kicsi, de annál jelentősebb lépés volt a megbékélés útján. Évek óta tartó bizalmatlanság és ellenségeskedés után a béke megteremtése nem lesz könnyű.

De remélhetjük minden érintett számára, hogy a király üzenete az együttérzésről, a megbékélésről és a békéről nemcsak kifelé, hanem befelé is érvényes - írja az Express.

 

