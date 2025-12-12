Merész lépés III. Károly királytól, újabb hír érkezett a kezeléséről

A brit uralkodónál, III. Károly királynál még 2024 februárjában diagnosztizáltak daganatos betegséget, azóta heti szinten kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is rendkívül sűrű hivatalos programot teljesített idén, hiszen öt állami látogatást tett. Jelenlegi információk szerint egy nagyszabású jótékonysági műsor keretein belül fog nyilatkozni az angol király a jelenlegi egészségügyi állapotáról.

Károly király és Kamilla királyné idei karácsonyi képeslapja Fotó: Fotó: Northfoto/Hot! magazin

Károly király véget vett a találgatásoknak

A brit király még november utolsó hetében vett fel egy személyes üzenetet a betegségéről és felépüléséről a Clarence House reggelizőszobájában, amelyet a Stand Up To Cancer 2025 című műsor részeként fogják sugározni.

A Stand Up To Cancer idei esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a korai diagnózis jelentőségére, valamint forrásokat gyűjtsön a rákkutatás támogatására és mindazok megsegítésére, akiket a betegség érint.

Károly király üzenete a Channel 4 kiemelt műsorblokkjának része lesz, és este 8 órakor kerül adásba a pénteki nap folyamán, közvetlenül egy különleges élő közvetítés előtt, amelyet a cambridge-i Addenbrooke’s kórház egyik onkológiai klinikájáról sugároznak. A műsort Davina McCall vezeti, akit nemrégiben mellrákkal kezeltek.

Az eddigi királyi kommunikációk szokatlan módját választotta Károly, hogy megossza az emberekkel egészségi állapotát. A Buckingham-palota eddig nem hozta nyilvánosságra, pontosan milyen rákról vagy kezelésről van szó, ugyan megerősítették, hogy nem prosztatával kapcsolatos betegség – írja a Daily Mail.

Őfelsége közelmúltbeli kórházi beavatkozása során, amelyet jóindulatú prosztata-megnagyobbodás miatt végeztek, egy másik aggodalomra okot adó elváltozást is észleltek. A további diagnosztikai vizsgálatok egyfajta rákot azonosítottak. Őfelsége ma megkezdte a rendszeres kezelések sorozatát, ez idő alatt orvosai azt tanácsolták neki, hogy halassza el a nyilvános szerepléseket. Ez idő alatt őfelsége továbbra is ellátja államfői feladatait és hivatalos írásos teendőit.

A király hálás orvosi csapatának gyors beavatkozásukért, amelyre a közelmúltbeli kórházi eljárás tette lehetővé a lehetőséget. Őfelsége teljes mértékben bizakodó a kezelést illetően, és várja, hogy mielőbb visszatérhessen teljes körű közszolgálati feladataihoz. Őfelsége úgy döntött, hogy megosztja diagnózisát, hogy megelőzze a találgatásokat, és abban a reményben, hogy ezzel segíthet a világon mindenkit tájékoztatni, akit érint a rák

– írta akkoriban a Buckingham-palota.