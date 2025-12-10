Pokol és szegénység vár a kegyvesztett András hercegre, ha Vilmos trónra lép

Egyre feszültebb a helyzet a kegyvesztett András herceg körül. A Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatának újraéledt botránya címeinek elvételét és a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatást eredményezte, most pedig úgy néz ki, hogy a havi anyagi támogatás nagy részét is megvonják majd tőle. Vilmos herceg trónra lépése után azonban András herceg jövője kérdéses.

Az egykori herceg jövője bizonytalan Vilmos herceg trónra lépése után Fotó: AFP

Mi vár Andrásra, ha Vilmos herceg lép a trónra?

A palota keresi a módot András pénzének csökkentésére, mert a britek nem akarják azt látni, hogy York volt hercege erkölcstelen előéletével közpénzen dőzsöljön

- nyilatkozta a királyi bennfentes újságíró, Rebecca English.

A szakértő szerint ezzel a lépéssel a királyi család egyértelműen jelezné, hogy az amúgy is rossz mentális állapotban lévő András ezentúl a király jóindulatára kell támaszkodnia.

A király magánbirtokán, Sandringhamben fog élni, és testvére, a király, juttatást fog adni neki, de kérdés, hogy az mire lesz elég. További problémákat vet fel, mi lesz, ha Vilmos trónra lép. Ő ugyanis már régóta mondogatta, hogy nagybátyjának nincs helye a hivatalos és családi rendezvényeken, ugyanis botrányai elvonják a figyelmet a többi családtagról, akik jó színben tüntetik fel a monarchiát

- tette hozzá a szakértő.

Ráadásul az egykori herceg akár 700 ezer dollárnyi (230 millió forint) kártérítéstől is elbúcsúzhat, miután egy vizsgálat megállapította, hogy a Royal Lodge, ahol évtizedek óta élt, súlyosan leromlott állapotban van. A legfrissebb beszámolók szerint az épület állapota rendkívül elhanyagolt, ami nemcsak a kártérítés kérdését vetíti felül, hanem szélesebb körű vizsgálatot is elindított a királyi ingatlanok kezelése kapcsán.

A kegyvesztett András herceg kötelessége lett volna rendszeresen karbantartani az épületet, azonban ezt nem tette meg.

Miért késik András Royal Lodge-ból való kiköltözése?

A királyi író, Robert Jobson, arra hívta fel a figyelmet, hogy András a kitűzött időpont előtt jelezte költözési szándékát, de nem tudja gyorsan elhagyni az egykori otthonát. Az egyik elmélet szerint az egykori herceg csak emlegeti a költözést, de közben olyan követelései vannak a jövőbeli lakóhelyével kapcsolatban, amit a király nem tud, vagy nem szeretne teljesíteni. A szakértők szerint András távozását az is lassítja, hogy a Royal Lodge 30 szobájából való kiköltözése egy jóval kisebb házba sok időbe telik. Azt is beszélik, hogy András sandringhami ingatlana még nem áll készen az egykori herceg fogadására. A palota pedig kijelentette, András költözése hosszú és összetett folyamat - számolt be róla a Life.hu.