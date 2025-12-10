RETRO RÁDIÓ

Pokol és szegénység vár a kegyvesztett András hercegre, ha Vilmos trónra lép

Egy királyi szakértő úgy véli, hogy Andrásnak nincs más választása, mint elfogadni a sorsát, miközben az udvar további anyagiakat vonna meg tőle.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 09:30
András herceg Károly király királyi család Vilmos herceg

Egyre feszültebb a helyzet a kegyvesztett András herceg körül. A Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatának újraéledt botránya címeinek elvételét és a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatást eredményezte, most pedig úgy néz ki, hogy a havi anyagi támogatás nagy részét is megvonják majd tőle. Vilmos herceg trónra lépése után azonban András herceg jövője kérdéses.

Az egykori herceg jövője bizonytalan Vilmos herceg trónra lépése után
Az egykori herceg jövője bizonytalan Vilmos herceg trónra lépése után Fotó: AFP

Mi vár Andrásra, ha Vilmos herceg lép a trónra? 

A palota keresi a módot András pénzének csökkentésére, mert a britek nem akarják azt látni, hogy York volt hercege erkölcstelen előéletével közpénzen dőzsöljön

- nyilatkozta a királyi bennfentes újságíró, Rebecca English.

A szakértő szerint ezzel a lépéssel a királyi család egyértelműen jelezné, hogy az amúgy is rossz mentális állapotban lévő András ezentúl a király jóindulatára kell támaszkodnia.

A király magánbirtokán, Sandringhamben fog élni, és testvére, a király, juttatást fog adni neki, de kérdés, hogy az mire lesz elég. További problémákat vet fel, mi lesz, ha Vilmos trónra lép. Ő ugyanis már régóta mondogatta, hogy nagybátyjának nincs helye a hivatalos és családi rendezvényeken, ugyanis botrányai elvonják a figyelmet a többi családtagról, akik jó színben tüntetik fel a monarchiát

- tette hozzá a szakértő.

Ráadásul az egykori herceg akár 700 ezer dollárnyi (230 millió forint) kártérítéstől is elbúcsúzhat, miután egy vizsgálat megállapította, hogy a Royal Lodge, ahol évtizedek óta élt, súlyosan leromlott állapotban van. A legfrissebb beszámolók szerint az épület állapota rendkívül elhanyagolt, ami nemcsak a kártérítés kérdését vetíti felül, hanem szélesebb körű vizsgálatot is elindított a királyi ingatlanok kezelése kapcsán.

A kegyvesztett András herceg kötelessége lett volna rendszeresen karbantartani az épületet, azonban ezt nem tette meg.

Miért késik András Royal Lodge-ból való kiköltözése?

A királyi író, Robert Jobson, arra hívta fel a figyelmet, hogy András a kitűzött időpont előtt jelezte költözési szándékát, de nem tudja gyorsan elhagyni az egykori otthonát. Az egyik elmélet szerint az egykori herceg csak emlegeti a költözést, de közben olyan követelései vannak a jövőbeli lakóhelyével kapcsolatban, amit a király nem tud, vagy nem szeretne teljesíteni. A szakértők szerint András távozását az is lassítja, hogy a Royal Lodge 30 szobájából való kiköltözése egy jóval kisebb házba sok időbe telik. Azt is beszélik, hogy András sandringhami ingatlana még nem áll készen az egykori herceg fogadására. A palota pedig kijelentette, András költözése hosszú és összetett folyamat - számolt be róla a Life.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu