„Bárcsak agyonrúgna egy ló” - megdöbbentő kijelentést tett a kegyvesztett András herceg

András állítólag azt mondta, hogy a legjobb az lenne, ha egy ló végezne vele, hogy megszabaduljon a Jeffrey Epstein-ügy összes hozadékától és a szégyenétől. Bennfentesek szerint a kegyvesztett András herceg az elmúlt időszakban többször is zavaros és riasztó kijelentéseket tett, miközben a nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok miatt ismét vizsgálni kezdték az Epstein-hálózatot.

Aggasztó a kegyvesztett András herceg (balra) mentális állapota / Fotó: Bors

A kegyvesztett András herceg magányos és megalázott

A volt herceg továbbra is minden vádat tagad, azonban a királyi udvar egyre nagyobb aggodalommal figyeli viselkedését. A beszámolók szerint András közéleti szerepének elvesztése, címeinek megvonása és folyamatban lévő kilakoltatása óta elszigeteltnek és megalázottnak érzi magát.

Hosszú, önemésztő kirohanásai vannak, amelyek során visszatér ugyanazokhoz a sötét gondolatokhoz. Hallották már, ahogy azt motyogja, hogy bárcsak agyonrúgná egy ló, csak hogy vége legyen az egésznek

- nyilatkozta egy alkalmazottja a RadarOnline-nak.

Egy másik forrás szerint, András gyakran emlegeti húga, Anna hercegnő lovasbalesetét:

Folyton felhozza, és azt mondja, talán ez lenne az a fajta távozás, amit megérdemelne. Tudja, hogy a világ meg akarja büntetni. Azt kívánja, bárcsak vége lenne az életének.

A források szerint az egykori herceget „élve felfalják" a gyötrelmei, és retteg minden nyilvánosságra kerülő Jeffrey Epstein-dokumentum miatt, ezért gondol folyton Anna hercegnő lovasbalesetére.

Anna hercegnő 2024 júniusában súlyos sérüléseket szenvedett lovasbalesete során. Károly és András testvére szinte semmire nem emlékszik, csupán arra, hogy éppen a csirkéket akarta megetetni a Gatcombe Parki birtokán, amikor elsötétült minden. Később mentőhelikopterrel szállították kórházba, és az orvosai azt mondták neki, hogy valószínűleg egy ló fellökhette. A hercegnő ezután 5 éjszakát töltött kórházban, ahol súlyos agyrázkódással kezelték - írja a Life.hu.