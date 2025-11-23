A kegyvesztett András herceg félelemben és dühben él, de egy valami soha nem fog változni

A kegyvesztett András herceget a héten először látták nyilvánosan azóta, hogy a korona úgy döntött megfosztja minden királyi címétől és ki kell költöznie a Royal Lodge-ból.

A kegyvesztett András herceget minden címétől megfosztották Fotó: Bors

A kegyvesztett András herceg magányosan éli a napjait, de nem látja be a hibáit

A volt herceg továbbra is a Royal Lodge-ban éli a mindennapjait, amelyet több mint 20 éve hív otthonának, volt feleségével, Sarah Fergusonnal, miközben várja, hogy a következő évben átköltözhessen a sanringhami birtokra.

Miközben András megpróbál a reflektorfénytől leginkább távol maradni, addig Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint, a volt herceg úgy érzi megalázták amiért elvették a címeit, miközben továbbra is kiáll amellett, hogy az ellene felhozott vádak hamisak.

Biztos vagyok benne, hogy megalázottnak és, minden jel szerint dühösnek érzi magát. Ne feledjük, ő következetesen hangoztatta ártatlanságát. Emiatt úgy érzi, igazságtalanul bántak vele. A valóság azonban az, hogy már csak néhány hete maradt, mielőtt el kell hagynia a Royal Lodge-ot, amely több mint 20 évig volt az otthona

– nyilatkozta Jennie Bond.

A királyi szakértő úgy véli, hogy az egykori hercegnek sok mindent meg kell majd tanulnia egyedül elvégezni, hiszen a királyi élet kiváltságaitól megfosztották.

Nem hiszem, hogy András valaha is olyan ember lett volna, aki képes szerényen viselkedni. Egyszerűen nem ilyen természetű. Úgy gondolom, azt fogja várni, hogy az új otthonában is legyen személyzet, mivel nem tudom elképzelni, hogy akár csak elképzelése lenne arról, hogyan kell főzni, takarítani vagy akár bevásárolni

– folytatta a királyi szakértő.

Bár András hírneve rengeteget veszített a fényéből a milliárdos pedofil, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt, Jennie szerint van egy dolog, amellyel valódi megbánást mutathatna.

Egy valamit tehetne annak érdekében, hogy némi megbánást mutasson, együttműködhetne a kongresszusi bizottsággal, és elmondhatná nekik, mit látott és mit tud. Jelenleg azonban ez nem tűnik valószínűnek

– nyilatkozta a királyi szakértő a Mirrornak.