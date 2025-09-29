Harry herceg rossz helyen támadott – tönkretette apjával való kapcsolatát

Harry herceg ezúttal rossz embereket támadott: a "szürke öltönyös férfiakat", vagyis a palota háttérembereit okolta azért, hogy megromlott a kapcsolata édesapjával, III. Károly királlyal. A sussexi herceg állítólag dühös lett egyes, meg nem nevezett udvari tisztviselőkre, akik szerinte szándékosan akadályozták a kibékülést az apa és fia között.

Harry herceg tönkretette apjával való kapcsolatát Fotó: AFP

A források szerint Harry különösen azokat a kiszivárogtatásokat sérelmezte, amelyek a brit sajtóban jelentek meg, és amelyek szerinte rossz színben tüntették fel őt. A feszültség azután nőtt meg újra, hogy kiderült: tárgyalások folytak arról, hogy a király és Harry ismét egységesen lépjenek fel a nyilvánosság előtt.

Harry herceghez közel álló forrás így nyilatkozott

A herceg és Őfelsége, a király kapcsolata kettejük és csakis az ő kettőjük ügye. A szürke öltönyös férfiaknak ki kell maradniuk ebből.

Információk szerint tervben volt, hogy Harry részt vesz néhány nyilvános eseményen az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy már nem aktív tagja a királyi családnak. Ezt azonban több udvari tisztviselő is ellenezte, mondván: nincs helye "félig bent, félig kint" szerepvállalásnak a monarchia keretein belül.

Az egyik megjegyzés szerint Harry túlértékelte a találkozóját apjával, III. Károllyal, és úgy viselkedett, mintha egy rövid teázás és süteményezés egyenértékű lenne a versailles-i szerződés aláírásával.

A jelentések szerint jelenleg nincsenek tervek arra, hogy a királyt és fiát közösen mutassák be a nyilvánosság előtt. A herceg szóvivője ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy a találkozó hangvételéről szóló értesülések kategorikusan hamisak - írja a Mirror.