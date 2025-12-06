Misztikus valóság – Papp Balázs alakítja a Cigánybárót
Bemutatták a Johann Strauss legismertebb, magyar vonatkozású operettjét. A Cigánybáró főhősét az egyik szereposztásban az a Papp Balázs alakítja, aki Barinkayhoz hasonlóan maga is világjáró. A Budapesti Operettszínház legújabb előadása elvarázsolja a nézőket.
Johann Strauss rendszeresen vezényelt Magyarországon, és jó kapcsolatot ápolt a hazai művészvilág krémjével. Még Liszt Ferenc is arra biztatta, hogy írjon magyar vonatkozású műveket, a célra pedig Jókai Mór felajánlotta A Cigánybáró című kisregényét. A művet német nyelvre is lefordították, a történet pedig valósággal elbűvölte a sikeres komponistát. Így keletkezhetett a zeneirodalom egyik legnagyobb alkotása, a 3 felvonásos operett. A sikerdarabot most a Budapesti Operettszínház közönsége is megcsodálhatja.
A darabot 1885-ben, Bécsben mutatták be először, azóta persze hazánkban is több ízben színpadra állították. Legutóbb a Budapesti Operettszínházban. Papp Balázzsal, a főhős Barinkay Sándor megformálójával a premier utáni fogadáson beszélgettünk:
„Már csak azért is szívesen azonosulok a szerepemmel, mert magam is szeretek utazni” – mosolygott a színész-operaénekes, emlékeztetve a mű egyik legismertebb dalának szövegére: Mint sok szegény, de víg legény/A nagyvilágot jártam én/És jobb híján egy éven át/Vezettem menazsériát.
A Budapesti Operettszínház legújabb előadása sikeres
A fiatal művész egyébként az életben is nagyvagány, hiszen civilben gyűrűt és piercinget visel.
Talán ezért is tudok azonosulni a keletről visszatérő Barinkayval. Boldog vagyok, hogy az operettben szerepelhetek, hiszen ez a műfaj a magyar kultúra szerves része. Emlékezzünk arra, hogy a legnagyobb operettszerzők is magyarok, gondoljunk csak Lehár Ferencre és Kálmán Imrére! Kétségtelen, hogy az operett a mi nyelvünkön szól a legszebben
– mosolygott Balázs.
A rendezésben egyébként több gyermekszereplő is feltűnik. Egyikük a 10 éves Jeles Bálint, aki a darab nagy részében a színpadon tartózkodik. Kérdés persze, hogy mennyire megterhelő egy ilyen komoly feladat egy negyedikes fiú számára.
Élvezem, hogy már gyerekként dolgozhatok, mert kiskoromtól elbűvöl a színház világa. Már a nagy testvérem, Dani is szerepelt darabokban. Én elmentem egy reklámfilm castingjára, és sikerült is elnyernem a szerepet. Így indult a karrierem
– árulta el Bálint, és hozzátette: a Cigánybáró tömegjeleneteiben még énekel is.
Bálint szeretne felnőttként is a színház világában maradni, de még az sem kizárt, hogy végül focista lesz.
„Vagy nagy színész, és kis focista lehetek, vagy nagy focista, és kis színész. Minkét lehetőség tetszik” – mondta lelkesen a gyermekszereplő. Bálintot persze már az osztálytársai is megcsodálhatták a színpadon a Szépség és a Szörnyeteg Csészijeként. Mi több, még autogramot is kértek tőle!
