RETRO RÁDIÓ

Misztikus valóság – Papp Balázs alakítja a Cigánybárót

Bemutatták a Johann Strauss legismertebb, magyar vonatkozású operettjét. A Cigánybáró főhősét az egyik szereposztásban az a Papp Balázs alakítja, aki Barinkayhoz hasonlóan maga is világjáró. A Budapesti Operettszínház legújabb előadása elvarázsolja a nézőket.

Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2025.12.06.
operett magyar színész

Johann Strauss rendszeresen vezényelt Magyarországon, és jó kapcsolatot ápolt a hazai művészvilág krémjével. Még Liszt Ferenc is arra biztatta, hogy írjon magyar vonatkozású műveket, a célra pedig Jókai Mór felajánlotta A Cigánybáró című kisregényét. A művet német nyelvre is lefordították, a történet pedig valósággal elbűvölte a sikeres komponistát. Így keletkezhetett a zeneirodalom egyik legnagyobb alkotása, a 3 felvonásos operett. A sikerdarabot most a Budapesti Operettszínház közönsége is megcsodálhatja.

Budapesti Operettszínház:A cigánybáró bemutatója, jobb szélen Papp Balázs a címszereplő megformálója.
Papp Balázs (Bozsik Yvette rendező és Lévai Enikő színésznő társaságában) szerint az operett magyar nyelven a legszebb Fotó: Budapesti Operettszínház/Janus Erika

A darabot 1885-ben, Bécsben mutatták be először, azóta persze hazánkban is több ízben színpadra állították. Legutóbb a Budapesti Operettszínházban. Papp Balázzsal, a főhős Barinkay Sándor megformálójával a premier utáni fogadáson beszélgettünk:

„Már csak azért is szívesen azonosulok a szerepemmel, mert magam is szeretek utazni” – mosolygott a színész-operaénekes, emlékeztetve a mű egyik legismertebb dalának szövegére: Mint sok szegény, de víg legény/A nagyvilágot jártam én/És jobb híján egy éven át/Vezettem menazsériát.

A Budapesti Operettszínház legújabb előadása sikeres

A fiatal művész egyébként az életben is nagyvagány, hiszen civilben gyűrűt és piercinget visel.

Talán ezért is tudok azonosulni a keletről visszatérő Barinkayval. Boldog vagyok, hogy az operettben szerepelhetek, hiszen ez a műfaj a magyar kultúra szerves része. Emlékezzünk arra, hogy a legnagyobb operettszerzők is magyarok, gondoljunk csak Lehár Ferencre és Kálmán Imrére! Kétségtelen, hogy az operett a mi nyelvünkön szól a legszebben

– mosolygott Balázs.

Bálint (a gyerekek közül a jobb szélső) már autogramot is osztogat  Fotó: Budapesti Operettszínház/Janus Erika

A rendezésben egyébként több gyermekszereplő is feltűnik. Egyikük a 10 éves Jeles Bálint, aki a darab nagy részében a színpadon tartózkodik. Kérdés persze, hogy mennyire megterhelő egy ilyen komoly feladat egy negyedikes fiú számára.

Élvezem, hogy már gyerekként dolgozhatok, mert kiskoromtól elbűvöl a színház világa. Már a nagy testvérem, Dani is szerepelt darabokban. Én elmentem egy reklámfilm castingjára, és sikerült is elnyernem a szerepet. Így indult a karrierem

– árulta el Bálint, és hozzátette: a Cigánybáró tömegjeleneteiben még énekel is.

Bálint szeretne felnőttként is a színház világában maradni, de még az sem kizárt, hogy végül focista lesz.

„Vagy nagy színész, és kis focista lehetek, vagy nagy focista, és kis színész. Minkét lehetőség tetszik” – mondta lelkesen a gyermekszereplő. Bálintot persze már az osztálytársai is megcsodálhatták a színpadon a Szépség és a Szörnyeteg Csészijeként. Mi több, még autogramot is kértek tőle!

 

