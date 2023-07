Újbudán beépítik a zöldet: gigászi beruházás készül az Allende parkban, a helyiek nem tudnak semmiről

Kiakadtak az Allende parkban élők, a tudtuk nélkül építettek volna a környéken 155 vagy még többlakásos társasházakat. A DK-s többségű önkormányzat az elejétől fogva hallgat, a lakosság szerint a beruházások miatt teljesen élhetetlenné válik a környék. Aláírásgyűjtésbe fogtak, hogy megakadályozzák a dr. László Imre baloldali polgármester vezette testület terveit.

A fórumra meghívás nélkül váratlanul érkező momentumos alpolgármester ezt a papírt osztotta szét a helyiek között. Nagyjából azóta is ennyit tudnak a beruházásról, ami megváltoztatná az életminőségüket – Fotó: Metropol

Semmit nem tudtunk az egészről. Nem kérdezték meg a döntés előtt, hogy szeretnénk-e beépítést vagy mi a véleményünk egyáltalán. Mikor hírét vettük a beruházásnak, összehívtunk egy fórumot annak ellenére, hogy pontos információnk nem volt a beruházásról. Érdekes mód, ezen hívatlanul megjelent Erhardt Attila momentumos alpolgármester, és kiosztotta a tervezett háromszintes épület látványtervét és biztosított bennünket, hogy »csak« 30 lakás épül és 25 százalékkal megemeli a beruházó a zöldfelületet is. Hogy a fórumról honnan értesült, azóta sem derült ki. Egyszerűen hihetetlen számunkra, hogy ilyet meg mer tenni az önkormányzat

– mondta a Metropolnak a környéken lakó Gábor, aki hozzátette: „Aláírásgyűjtésbe fogtunk és addig tiltakozunk, amíg dr. László Imre polgármester vissza nem vonja a döntést. Ma is csak félinformációink vannak, azóta sem tájékoztatnak bennünket. Ugyanakkor bezárták a CBA-t, megvették a Fővárosi Gázművek telkét annak szomszédságában. Az amellett lévő magáningatlant is megvásárolták, sőt egy negyedik önkormányzati telket is, ami most parkolóként működik és nyilvánvalóan telt házas reggeltől estig.”

Az Allende parkban élők nem örülnek annak, hogy a XI. kerületi önkormányzat eladta a parkolónak használt telket, hiszen enélkül korábban is problémás volt a parkolás a környéken – Fotó: Metropol

„Az alpolgármesternek egy szavát sem hisszük el”

Ezek után az alpolgármesternek egy szavát sem hisszük el. Akár két társasház is épülhet ezekre a telkekre szintén 125 lakással. Ugyanis a szomszédos Pajkos és Andor utca sarkán 125 lakásos társasházat fognak építeni. Az utcában élőket szintén nem tájékoztatták előre. A kettő együtt minimum 155 lakás építését jelenti. Ez borzasztó forgalmat generál majd. Hiába építenek mélygarázst. Ráadásul az Andor utcáig kitolják a fizetős övezetet, ezen a részen pedig ingyenes marad a parkolás. Ettől még zsúfoltabb lesz a környék, aki csak tud, az ingyenes részre jön át az autójával. Ezért sem engedjük, hogy még jobban beépítsék a környéket

– mesélte felháborodva Gábor, aki elmondta azt is, hogy sok száz tiltakozó írta alá a petíciót hétvége óta, és a lakosság elindított egy másik aláírásgyűjtést is.

Csernus László fideszes képviselő szerint, a baloldali kerületvezetésnek nem ez az első olyan húzása, amikor értékesít, majd a beruházásról nem tájékoztatja a lakókat. Ráadásul teljesen beépítik a városrészt. A kelenföldi városközpont beépítése is csak a lakossági tiltakozásnak köszönhetően hiúsult meg – Fotó: Facebook

A balos vezetésű testület, csöndben kiárusítja a vagyont

Csernus László fideszes önkormányzati képviselő a Metropolnak elmondta, hogy az Allende park mellett lévő telkeket és ingatlanokat ugyanaz a beruházó vásárolta meg, erről Erhardt Attila alpolgármesterék nem beszélnek.

Így nehezen tudom elképzelni, hogy összességében a négy telken csak egy 30 lakásos társasház épül majd. Ráadásul eladta az önkormányzat a közeli Andor utcában lévő saját, jól működő cégének telephelyét is, amire most 120 vagy 150 lakásos társasházat fog felhúzni szintén ugyanaz a beruházó. Így a környékre érkezik akár ezer új lakó, amely infrastrukturális kérdéseket is felvet. Például azt, hogy hogyan fogják megoldani az óvodai, iskolai, egészségügyi szolgáltatást, milyen módon segíti ezt az önkormányzat. Ráadásul úgy, hogy Albertfalván az orvosi rendelői kérdés alapvetően sem megoldott. Mindezekről a részletekről a lakók semmit sem tudnak. Felháborító, de sajnos nem egyedi eset. Folyamatosan úgy nyilatkoznak dr. László Imréék, hogy Újbuda megtelt és nem lehet tovább beépíteni, ugyanakkor pontosan a baloldali vezetés teremti meg a lehetőséget arra, hogy építsenek és a lakosságot nem tájékoztatják. Gyakorlatilag kiárulják a kerület vagyonát, csöndben. Ezt történt a kelenföldi városközpont és a többi eladott ingatlan esetében is

– mondta a fideszes képviselő. Hozzátette: „Itt azonnali változtatási tilalmat kell elrendelnie az önkormányzatnak, akkor legalább három évig nem lehet építkezni az érintett területen. Ha ezt a baloldali testület nem teszi meg, akkor szembemegy a lakosság akaratával.”

A Metropol megkereste Erhardt Attila alpolgármestert is, akitől kedd délutánig nem érkezett válasz.