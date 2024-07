Tarlós István: Az új közgyűlés akár működésképtelen is lehet

T. I.: Most már elég valószínűnek tűnik, hogy az utóbbi 85 évben én leszek az egyetlen konzervatív, keresztény városvezetője Budapestnek. Az, hogy másnak ez nem sikerült, annak köszönhető, hogy Budapest többsége balliberális nézeteket vall. Ezt nagyon nehéz Budapesten leküzdenie bárkinek is. Nekem előnyöm, hogy nem voltam párttag, még ha konzervatívként ahhoz a közösséghez is tartozom. A függetlenségem miatt végig szuverén tudtam maradni. Ezért kaptam minden választáson több szavazatot, mint a Fidesz–KDNP. Emellett fontos az is, hogy milyen a kampány. Nézetem szerint ez most nem volt tökéletes.