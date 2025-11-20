Gigászi adóemelés: a Tiszával együttműködő Szaniszló Sándor kizsigerelné a lakosságot

Gátlástalan adóemelést és új adó kivetését tervezi Szaniszló Sándor polgármester, aki maga vallott a közelmúltban arról, hogy nemcsak szimpatizál, de a fővárosban össze is játszik a Tiszával. Ahogy Szaniszló fogalmazott: „rendszeresen egyeztetünk egymással”. Mint Tarr Zoltán, a Tisza jelöltje korábban elkotyogta, a Tisza még nem beszélhet róla, de adóemelést tervez. Szaniszló és a baloldali városvezetés viszont már most is megteheti ezt. A helyi Fidesz–KDNP azért harcol, hogy a baloldal ne szavazza meg csütörtökön az elhibázott javaslatot.

A Tisza Párt és közöttük olyan nagy a megértés, hogy nem lenne meglepő az sem, ha kiderülne, a kerületi vezetők szerepelnének azon a bizonyos kiszivárgott Tisza-listán.

Szaniszló Sándor 2019-es megválasztása óta, szinte minden évben emel valamilyen adón

Fotó: Hatlaczki Balázs/Facebook

Nem is fogja vissza a lelkiismeret, így a tervek szerint januártól minden olyan kerületi jó mélyen belenyúlhat a zsebébe, akinek ingatlanában cég van bejelentve vagy például bérbe adja a lakását. Az adó mértéke az ingatlan teljes területének a négyzetmétere után 3050 forint, még akkor is, ha ott gazdasági tevékenység nem folyik, csak egy postaládát rak ki az illető. Ezenkívül a baloldali elképzelés szerint azoknak is ezreket kell majd „csengetniük”, akik beköltöznek a kerületbe. A testület ma dönt az építmény, továbbá „betelepülési” adó mértékéről és kivetéséről.

Egy tollvonással törölnék a mostani ingyenességet

Az építményadó eddig úgy szólt a kerületben, hogy ha a magánszemély az ingatlant lakáscélra használja, akkor az mentesül és adómentességet élvez.

A Tiszával együtt szavazó Szaniszló Sándor és a Magyar Péterékkel hasonlóképpen szimpatizáló Kőrös Péter alpolgármester, a mai testületi ülésen ezt a mentességet eltörölné és kivétel nélkül mindenkit megfizettetne, akinek valamilyen jövedelemszerző tevékenység, székhelyként vagy telephelyként bejegyzésre került ingatlanában.

Kőrös Péter alpolgármester

Ez ingatlanonként átlag 2-300 ezer forint többlet kiadást jelent majd évente a magánszemélyeknek. Papp Tibor fideszes frakcióvezető a Metropolnak elmondta:

„Ez alapján adózni fog az is, aki például bérbe adja az ingatlanát, mert jövedelemszerző tevékenységet végez. Ez azt jelenti, hogy az albérleteknek –gondoljunk csak bele –, egy 50 négyzetméteres lakásnál ugye 3050/nm forintos adómértékkel, ez 150 ezer forintot meghaladó összeg lenne. Ez mind-mind a bérleti díjat fogja majd növelni, mert a főbérlő rá fogja terhelni az albérlőre. Így már ez az albérlőket is érinti” – sorolta felháborodva Papp Tibor. A frakcióvezető hozzátette: „Egy katázó taxis esetében például ez azt jelentheti, hogy katával fizet mondjuk főállásban 600 ezer forintot, és emellett januártól további 240 ezret építményadóként Szaniszlóéknak. Mert ha átlagot veszünk, mondjuk egy családi házas, kertes övezetben 80 négyzetmétert, akkor 80×3050 forinttal ennyi jön ki”.