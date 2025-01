Lakbéremelés: Pofátlan drágítás a XVIII. kerületben, a legrászorultabbakat is lehúzza Szaniszló Sándor

Miután a szociális rászorultakat érinti a változás, itt semmi más nem fog történni, minthogy a megemelt bérleti díjakat sokan nem fogják tudni fizetni. Ami miatt pedig könnyen a társadalom perifériájára szorulhatnak. Már eddig is több bérlőnek okozott gondot a lakbérfizetés és tartoztak emiatt az önkormányzatnak. Ezért a városvezetésnek több kérdést is feltettünk a testületi ülésen, például a tartozások mértékéről. Szaniszló Sándorék, nem adtak egyértelmű választ. Azt is szerettük volna megtudni, hogy mivel számolnak, mennyien nem tudják majd fizetni a megemelt összeget. Illetve azt, hogy a költségvetésbe terveztek e plusz szociális kiadásokat, miután várhatóan sokak megkeresik majd az önkormányzatot, hogy segélyt kérjenek a megemelt bérleti díjak kifizetéséhez. Mindezek hiányában felelőtlen és rossz döntésnek tartjuk a lakbérek ilyen módon való emelését, mint amit végül megszavazott a baloldal