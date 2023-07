Átverte a tiltakozó lakosságot Szaniszló: mégis gigaberuházás lesz a volt szovjet laktanya területén

A Halomi útnak már most is hatalmas a forgalma, ha ide 103 lakást építenek, akkor az autósforgalom nyilvánvalóan már elviselhetetlen lesz számukra, de bántó lesz a zaj és a környezetszennyezés is. Emellett gond az óvodák, iskolák kérdése, a környéken mind telített, és nem tudunk arról, hogy hatástanulmány készült volna bármikor is. A problémák megoldása nélkül, illetve a lakók megkérdezése nélkül nem lehet egy ekkora fejlesztést megvalósítani. Azt fogjuk kezdeményezni, hogy a baloldali városvezetés tartson lakossági fórumot ebben az ügyben, és a lakók beleegyezése nélkül ez a beruházás ne kezdődjön el