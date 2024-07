Karácsony kiszórt a haveroknak 200 milliót: járatritkításért, az utasok pulykának nevezéséért 11 milliós prémium jár Budapesten?

Bár azt nem tudni, hogy a csőd szélén tántorgó Budapest hogyan húzza ki év végéig pénzügyileg, Karácsony Gergely megint megszórta összesen 200 millió forinttal a haverokat. Tavaly nagy port kavart, hogy trükközve felvett hitellel eladósították a fővárost, de a "csődpolgármester" ennek ellenére is fizetett prémiumot kedvenc kádereinek. Hogy idén elkerülje az újabb botrányt, "előremenekült" és maga jelentette be közösségi oldalán az újabb pazarlást. Eszerint olyan cégvezetőknek adott csaknem 200 millió forintnyi jutalmat, mint az utasokat vágásérett pulykának nevező Walter Katalin. A BKK vezérigazgatója például a havi 2,8 milliós fizetése mellett 11,6 millió forintot tehet zsebre most, miközben év elején járatritkítási csomagot akart átnyomni sunyin a budapestieken. Mártha Imre, az egyébként milliárdos, luxuséletet élő budapesti közművezér is kapott 11,7 milliócskát...

Karácsony Gergely, a választásokat követő bő hónappal megszórta jutalommal a haverokat Fotó: Metropol

Vitézy Dávid, az alig pár száz szavazattal alulmaradó volt főpolgármester-jelölt szerint sántít Karácsony érvelése, ezért is kéri, hogy a főpolgármester az összes jutalomra vonatkozó dokumentumot hozza nyilvánosságra...

Hitelből él a főváros, de 200 milliós prémiumra van pénz

Sok százmillió, de akár milliárdos tétel is lehetett a kamata annak az 50 milliárdnak, amelyet a csőd szélén táncoló Karácsony Gergelyék a tavalyi trükkös hitelfelvétel (faktorálás) után visszafizettek a bankoknak. Gyakorlatilag hitelből él és működik a város, a pénzügyi trükkök sora mellett is csak a csőd szélén egyensúlyoz a baloldali városvezetés. Az idén befolyó iparűzési adóból fedezték Karácsonyék a tavalyi kötelezettségeket, de ennek az az ára, hogy az ideieket már májusban sem tudta fizetni a főváros. Ezért májusban újabb faktorálással éltek, azaz újabb 50 milliárddal (+ az akár milliárdos kamat) adósították el a bankok felé a várost. Ezt kis szerencsével talán vissza tudja fizetni ősszel a főváros, de akkor szintén elkölti az erre befolyó iparűzési adót. Vagyis mindig előre költik el a bevételt. Ezért is aggódhatott előre a "csődpolgármester" a jutalomosztás miatt, és inkább előre közölte Facebook-oldalán a döntést, hiszen a pénzügyi vergődés, szerencsétlenkedés ismét Budapest csődjét vetítheti előre, az új közgyűlés az évet nagyon nehezen fogja tudni megoldani.