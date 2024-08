Magyar Pétert csak a csajozás érdekli: videó az alvilág kedvenc klubjából

Miután váratlanul szakított barátnőjével, Vogel Evelinnel, Magyar Péter folyamatosan próbálkozik valamiféle új kapcsolattal. Egyelőre nem látni a Tinderen, a híres-hírhedt társkeresőn, ahol korábban rendszeresen vadászott alkalmi partnerekre.

Egy szép este is érdekli

Máshol talált terepet magának. Szinte minden „politikai” megnyilvánulása a közösségi médiában a partnervadászat, a társkeresés, a nőzés és a szex témakörében zajlik.

Magyar nem szalaszt el egyetlen alkalmat sem, amikor a legkisebb lehetőség adódik egy új alkalmi partner „becserkészésére”.

Jellemző az is, hogy nemrég a közösségi oldalát is átkeresztelte, innentől az Instagramon The Man („A Férfi”) néven fut...

Hivatalosan is úgy gondolja magáról, hogy ő „A Férfi”...

A hétvégén Magyar és legközelebbi aktivistái a a budapesti alvilág kedvenc szórakozóhelyén, az ukrán milliárdosok tulajdonában lévő LOCK-ban hirdettek regisztrációhoz kötött Tisza Partyt, 10 ezer forintos belépőkkel.

Magyar Péter itt is nyomban kihasználta a lehetőséget, és látványos, „beizzított” tánccal igyekezett közelebb kerülni egy hölgyhöz.

Próbálta kihasználni a lehetőséget...

Ezúttal némiképp igyekezett visszafogni magát, de azért bele-belelendült.

Bele-belelendült...

Most csak félig guggolt le a hölgy elé, és ezúttal nem mászkált négykézláb...

Most csak félig guggolt le a táncpartner előtt

Társkereső show-t csinál a politikából...