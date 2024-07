Rekord: sok milliárdot dobott ki Karácsony az ablakon a bírságok és pazarlás miatt – Itt a lista!

Bár Karácsony Gergely a csőd szélére vitte Budapestet, és „jól halad” abban, hogy elérje a Demszky Gábor-féle adósságfelhalmozást, rekordot mégis bírságok kifizetésében döntött eddig. A budapestiek minimum félmilliárdos tételnek mondhattak eddig búcsút a főváros szabálytalan közbeszerzései miatt, és akkor még nem beszéltünk arról a sokmilliárdos veszteségről, amit a pazarlással okozott a Városháza. Mutatjuk a listát!

Karácsonyéknál csak úgy repkednek a százmilliók a szabálytalan közbeszerzések miatt / Fotó: Metropol

A napokban befutott a Közbeszerzési Döntőbizottság elmarasztalása, miszerint a BKK egy tavaly kiírt busztendert törvénysértő módon bonyolított le, de megsértette a versenyegyenlőséget is. Emiatt újabb 200 milliós bírság megfizetésére kötelezték a céget, sőt a testület megsemmisítette az ajánlatkérő BKK döntését is. Az ügy azért is kínos Karácsonynak, mert az összeg éppen annyi, amennyit a napokban prémiumokra szórt el, és amelyből 11,5 milliót pont a BKK vezérigazgatója, Walter Katalin tehet zsebre... Emlékezzünk, ő az, aki vágásérett pulykának nevezte a budapesti utazókat...

A hatóság döntése nem fellebbezhető, Karácsonyék közigazgatási perre mennek a 200 milliós bírság miatt / Fotó: Metropol

Nem teljes a lista, de így is sok: durva pazarlás és jó néhány bírság

150 milliós bírság a frankfurti villamosok tenderére

Karácsony a Covid miatti rendkívüli jogrend utolsó napján (2021) egy személyben döntött a használt járművek 7 milliárdos beszerzéséről. A közbeszerzést jogszerűtlenül írták ki, valószínűsíthetően „előkészítve a frankfurti villamosok számára az eredményes pályázást”. A leselejtezett villamosokról aztán kiderült, hogy Frankfurtnak már azért nem kellenek, mert nem klimatizálhatóak. A Közbeszerzési Döntőbizottság több súlyos jogsértést is feltárt a villamosmutyival kapcsolatban. Így a 150 milliós bírságon túl, a Készenléti Rendőrség is nyomozást rendelt el „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban” bűntett gyanúja miatt.

260 milliós bírság, offshore hátterű cég

A főváros közlekedési cége szabálytalan közbeszerzést írt ki 2021-ben is, a Blaha Lujza tér felújításakor. A Városháza közlekedésszervezéssel és működtetéssel foglalkozó cégei egyébként 2021 végéig a reklámtenderrel együtt több mint 200 millió forintos bírságot kaptak, amelyet a budapesti adófizetők fizettek meg. Ilyen volt a multifunkciós tehergépjárművek közbeszerzése, ami további 5 millió forintjába került a BKV-nak. Vagy a Tüttő Katalin -féle buszbérléstender is: tévesen árusított reptéri transzferbuszjegyekről és a reklámtender kapcsán elbukott közel egymilliárd forintról lehet beszélni. A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződtek, amelynek busza sem volt, ráadásul a pályázat során más cég tulajdonában lévő buszokkal pályázott. Karácsonyék azóta sem válaszoltak arra, ki döntötte el, hogy egy offshore hátterű kamucéggel kössenek szerződést, ki a felelős.

A főpolgármesternek a 2019-es választások után csak alá kellett volna írnia a szabályos közbeszerzésen érvényes és nyertes ajánlatot a francia hátterű multinacionális céggel. A szerződés alapján nyolc éven keresztül évi több mint 1,7 milliárd forintot fizetett volna a járműágazathoz, illetve a BKK infrastruktúrájához tartozó reklámfelületek hasznosítási jogáért (inflációt követve). De nem ez történt, Karácsony inkább újra kiírta ugyanazt a közbeszerzést. A megismételt eljárás után, belecsúszva a Covid-járvány időszakába, két és félszer kevesebb pénzért vitte el ugyanaz a cég ugyanazt a tendert . A budapestiek vesztesége így naponta nagyjából 2,6 millió forint, havonta mintegy 80 millió, évente pedig csaknem egymilliárd forint. Ez összesen a 4+4 évre mínusz 8 milliárd forint kár. A reklámtender miatt 115+5 millió forint büntetés megfizetésére kötelezte a fővárost a Közbeszerzési Döntőbizottság.

A BKV multifunkciós gépjárműveinek beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzés okán 5 millió forint bírság sújtotta Karácsonyékat.

A BKK hőpapíros (jegypapír) beszerzése miatt 50 millió forint bírságra ítélték a Városházát.

Pesti úti idősek otthona, higiéniai előírások be nem tartása (2020) miatt 1 millió forint bírság.

Karácsony a nagyberuházásokat is drágábban valósította meg az eredeti tervekhez képest, óriási a budapestiek vesztesége az időcsúszások és a magyarázat nélküli új közbeszerzések miatt: