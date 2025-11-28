Tragédia Hódmezővásárhelyen: holtan esett össze egy idős asszony az utcán
Az idős asszony éppen egy gyalogátkelőnél sétált, amikor rosszul lett és összecsuklott. Az arra járó hódmezővásárhelyiek közül többen is odarohantak segíteni, de már a mentősök sem tudták megmenteni.
Hatalmas felfordulásra, kiabálásra, majd mentők baljós szirénázására kapták fel többen is a fejüket ma, a délelőtti órákban egy hódmezővásárhelyi gyalogátkelő környékén. Az Andrássy úti zebra mellett ekkor már egy kisebb tömeg toporgott halálra vált arccal, mint kiderült, korántsem ok nélkül: egy idős asszony ugyanis nem sokkal korábban minden előzmény nélkül összecsuklott.
Civilek próbálták megmenteni a hódmezővásárhelyi asszonyt
Úgy tudni, hogy az asszony gyalogosként ballagott volna a zebrához, amikor összeesett és a földre rogyott. A reggeli óráknak köszönhetően többen is voltak a környéken, így kiszúrták a bajt, és azonnal odarohantak hozzá. Úgy tudjuk, hogy többen valóságos hősként viselkedtek: rögtön megkezdték a néni ellátását, igyekeztek beszélni hozzá, miközben a többiek a mentőket értesítették.
Mentők meg rendőrök is ott voltak, nagyon ijesztő volt. Sokan körbe álltak valamit, akkor még nem tudtam, mi történt
– mesélte egy környékbeli asszony. A mentősök hamar a helyszínre siettek és haladéktalanul megkezdték az újraélesztést. Úgy tudjuk, hogy a rosszullét után, bár zavarosan kommunikált, de még eszméleténél volt. Állapota ezután rohamosan rosszabbodott.
Nagyon sokáig ott voltak, szerintem ekkor próbálták újraéleszteni
– tette hozzá az asszony. Bár a mentősök mindent megtettek azért, hogy a nőt megmentsék, emberfeletti küzdelmük ezúttal nem tudta megakadályozni a tragédiát: az asszony – minden harc ellenére – már a helyszínen elhunyt. Úgy tudjuk, hogy több járókelő is imádkozott életéért, és valósággal összetörtek, amikor már csak a letakart testét látták.
Információink szerint az áldozat, P. Magdolna jó fizikai állapotban volt, jógaoktatóként dolgozott, így nem értik, hogy miért esett össze és mi okozhatta a halálát. A helyiek azóta is találgatnak, és többen szívinfarktusra és tüdőembóliára gyanakszanak. Magdikát most tucatnyian gyászolják, ismerősei pedig nem értik, mi történhetett az asszonnyal.
