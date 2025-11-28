Tragédia Hódmezővásárhelyen: holtan esett össze egy idős asszony az utcán

Hatalmas felfordulásra, kiabálásra, majd mentők baljós szirénázására kapták fel többen is a fejüket ma, a délelőtti órákban egy hódmezővásárhelyi gyalogátkelő környékén. Az Andrássy úti zebra mellett ekkor már egy kisebb tömeg toporgott halálra vált arccal, mint kiderült, korántsem ok nélkül: egy idős asszony ugyanis nem sokkal korábban minden előzmény nélkül összecsuklott.

A hódmezővásárhelyi nő a zebra előtt csuklott össze, többen is azonnal odarohantak, hogy megmentsék az életét Fotó: Pexels/Pexels

Civilek próbálták megmenteni a hódmezővásárhelyi asszonyt

Úgy tudni, hogy az asszony gyalogosként ballagott volna a zebrához, amikor összeesett és a földre rogyott. A reggeli óráknak köszönhetően többen is voltak a környéken, így kiszúrták a bajt, és azonnal odarohantak hozzá. Úgy tudjuk, hogy többen valóságos hősként viselkedtek: rögtön megkezdték a néni ellátását, igyekeztek beszélni hozzá, miközben a többiek a mentőket értesítették.

Mentők meg rendőrök is ott voltak, nagyon ijesztő volt. Sokan körbe álltak valamit, akkor még nem tudtam, mi történt

– mesélte egy környékbeli asszony. A mentősök hamar a helyszínre siettek és haladéktalanul megkezdték az újraélesztést. Úgy tudjuk, hogy a rosszullét után, bár zavarosan kommunikált, de még eszméleténél volt. Állapota ezután rohamosan rosszabbodott.

Nagyon sokáig ott voltak, szerintem ekkor próbálták újraéleszteni

– tette hozzá az asszony. Bár a mentősök mindent megtettek azért, hogy a nőt megmentsék, emberfeletti küzdelmük ezúttal nem tudta megakadályozni a tragédiát: az asszony – minden harc ellenére – már a helyszínen elhunyt. Úgy tudjuk, hogy több járókelő is imádkozott életéért, és valósággal összetörtek, amikor már csak a letakart testét látták.

Információink szerint az áldozat, P. Magdolna jó fizikai állapotban volt, jógaoktatóként dolgozott, így nem értik, hogy miért esett össze és mi okozhatta a halálát. A helyiek azóta is találgatnak, és többen szívinfarktusra és tüdőembóliára gyanakszanak. Magdikát most tucatnyian gyászolják, ismerősei pedig nem értik, mi történhetett az asszonnyal.