300 millió folyt el büntetésekre Budapest kasszájából: sorozatosan büntetik a fővárost hibát hibára halmozó vezetése miatt

Amikor sokadszorra ekkora mértékű bírságot rónak ki a fővárosra, akkor már fölmerül a politikai vezető, Karácsony Gergely felelőssége is amiatt, hogy megfelelő embereket nevezett-e ki a pozíciókra. Célszerű volt-e a Gyurcsány-kormány levitézlett minisztereivel, államtitkáraival, és a hozzájuk tartozó káderekkel feltöltenie a menedzsmentet. Hogyha összehasonlítjuk azzal a kilenc évvel, amikor Tarlós István vezette a várost, akkor Karácsony már most a bírságok sokszorosával "büszkélkedhet". Mindez az alkalmatlanságot, hozzá nem értést, figyelmetlenséget vagy akár adott esetben valami mást jelent. Utóbbi esetében a frankfurti villamosok beszerzésére gondolok, amikor is bírságot kapott a Városháza, de villamost végül nem vettek...