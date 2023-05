„Karácsony eltapsolt 400 milliárd forintnyi pluszpénzt, és most a lakókat kérdezi, járjon-e a villamos?”

Karácsony Gergely felelőtlen gazdálkodásával csődbe vitte a fővárost, állítása szerint júliusra fizetésképtelenné válik a Városháza, leállhatnak a járművek is. A főpolgármester a szokásos mantrával jön: szerinte arról, hogy nincs pénzük, nem a városvezetés, hanem a kormány a tehet. A felelősség hárítása azért is érdekes, mert mint ismert: Budapestnek soha nem volt ekkora, rekordméretű iparűzési- adó-bevétele, mint az utóbbi három évben. Nem beszélve arról, hogy Tarlós István korábbi főpolgármester 214 milliárd pluszt hagyott a város kasszájában 2019-ben.

A Karácsony által indított „online lakógyűlés” sok tízmillió forintba kerül Fotó: Havran Zoltán

A Karácsonyék által előidézett tragikus helyzet felelősségét a főpolgármester nemcsak a kormányra tolná, hanem a budapestiekre is. „Az általa meghirdetett »Budapesti Lakógyűléssel« ugyanis, a fővárosiak véleményével akar takarózni, ő maga gyáva módon nem vállalja fel tetteit” – mondta a Metropolnak Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Wintermantel: Karácsony Gergely gyáva, mert másra hárítja a felelősséget

Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Karácsony Gergely úgy kommunikálja: az „online lakógyűlésen” arról döntenek a budapestiek, hogy a buszt, metrót, villamost vagy a kormányt finanszírozza-e a város. Valójában ez csak „parasztvakítás”. Wintermantel úgy látja, hogy lehetett volna másképpen is vezetni a várost, hiszen a főváros kerületeit – a baloldali vezetésűeket is –, de a vidéki önkormányzatokat is ugyanúgy rosszul érintette a pandémia és a háború, az energiaár-emelkedés, mint Budapestet, még sincsenek csődben.

Jól látszik, hogy azok a vezetők – pártállásra tekintet nélkül –, akik felkészültek, tudták irányítani a városukat, nem vitték csődbe a településüket a nehézségek ellenére, de a főpolgármester erre képtelen. Ráadásul a főváros bevételei sosem voltak ekkorák, így rendkívül szomorú, hogy Karácsony megvonná a szegényebb, nehezebb helyzetben lévő településeknek járó támogatást azzal, ha nem fizeti be az 58 milliárd forint szolidaritási adót. Mindezt úgy, hogy kizárólag idén 271 milliárd az iparűzési adóból befolyó bevétele Budapestnek...

Karácsony Gergely a villamos járjon, vagy az adót fizessük be kérdése megdöbbentően leegyszerűsítő, mondhatnám óvodás szintű. A főpolgármester tisztelhetné jobban a polgárokat annál, mintsem hogy azt kérdezi: befizesse-e az adót, vagy sem. Ez a »lakógyűlés« a politikai színjáték része, amivel Gyurcsány Ferencnek akar megfelelni Karácsony Gergely. Azért hadakozik a kormánnyal, mert Gyurcsány megüzente: bele kell állni a kormányba »ezerrel«! Ezért mondja azt, hogy nem fizeti be az adót. Ahhoz viszont nem elég bátor, hogy egyedül megcsinálja, így a budapestiek véleménye mögé akar bújni. Ez egy kifejezetten gyáva hozzáállás. Ha olyan kemény legény, akkor mondja ki ő, hogy nem fizet. De tudja jól, hogy ezt igazából nem teheti meg, hiszen a választott vezetőnek a törvényeket be kell tartania

– mondta Wintermantel Zsolt.

A főváros Magyarország leggazdagabb települése, ahol nagyon magas az iparűzésiadó-bevétel. Itt a nemzetközi repülőtér, számtalan kereskedelmi és logisztikai központ van, ipari gyártó- és termelőtevékenység zajlik, amiből Budapestnek óriási bevétele van. A szolidaritási adóból fizetnek azoknak a szegény településeknek, ahol nincsenek ilyen lehetőségek. Adott esetben semmilyen adóbevétel sincs. Így annak be nem fizetésével, ezektől a nehéz helyzetben lévő településektől veszi el Karácsony a pénzt. Tulajdonképpen a törvény nem teljesítésével pont egy fontos baloldali értéket a szolidaritást hagyja figyelmen kívül

– mutatott rá a kormánypárti politikus. Wintermantel szerint Budapest megszorítócsomagja is több sebből vérzik.

Az egész felütés hamis. Karácsony Gergely 214 milliárd forinttal vette át a várost a Fidesz–KDNP-s vezetéstől. Ezalatt a négy év alatt – az ideit is beleértve –, ha összehasonlítjuk Tarlós István utolsó négy évével, akkor 200 milliárd forinttal több iparűzésiadó-bevétele van. Tehát összességében már több mint 400 milliárd forint pluszról beszéltünk, ami nem volt elég Karácsony Gergelynek arra, hogy stabilan, megbízhatóan működtesse a várost. Amit ők túlélőcsomagnak neveznek, az egy egyszerű megszorítás. Nem akarják a kötelezettségeiket teljesíteni, és ezzel vetítik előre azt, amikor ténylegesen nem fog majd közlekedni a villamos vagy nem viszik el a szemetet, mint ahogy már erre volt is példa. Igaz Margaret Thatcher mondása: a baloldallal az a baj, hogy előbb-utóbb mindig kifogynak a mások pénzéből

– hangsúlyozta a politikus, aki hozzátette: „ Karácsony Gergely már a megválasztását követő hat hónapon belül csőddel riogatott. Jól látszik, hogy ez egy felépített kommunikáció, felelősséghárítás, másra mutogatás, egy ócska kifogáskeresés. Azért nincs pénze Budapestnek – és emiatt régóta koszosak az utcák, ápolatlanok a parkok... –, mert Karácsonyék saját magukra és a klientúrára fordították.”

