„Megszorítások” – Budapesten azt hozza a baloldal, ami politikája lényege, miután eltapsolták a fővárosiak pénzét

Karácsony Gergely és a DK-s képviselők annak tudatában vezették a város csődhelyzetbe, majd kezdtek politikai háborúskodásba, hogy Budapest csak a kormány segítségével tud önállóan működni és fejleszteni. Bár Tarlós Istvánék 200 milliárdos tartalékot hagytak a városnak, és Budapest iparűzési adóbevételei is évente tízmilliárdokkal magasabbak, mint valaha, a pénzt mára eltapsolták, Bősz Anett főpolgármester-helyettes pedig arról beszél: „ma már az is nagy dolog, hogy folyik Budapesten a csapból a víz és hogy járnak a BKV járatai”.

A DK-s politikus kimondta a baloldali kulcsszót: a megszorításokat... Így fogalmazott: „megtalálta a főváros azokat a megszorító intézkedéseket, amelyekkel stabilizálta az intézmények működését”.

Ugyanakkor az továbbra sem világos senkinek: mitől nem megy csődbe júliusra Budapest...

Karácsony már az első 14 hónapja alatt eltapsolta a Tarlóstól örökölt 214 milliárdot Fotó: Havran Zoltán

„Mi nem tehetünk semmiről, mi ott sem voltunk”

Azt az időszakot sok fővárosi ismeri, amikor Demszky Gábor korábbi főpolgármester idejében a baloldal eladósította Budapestet, Gyurcsány Ferenc pedig Magyarországot, majd jött a megszorításócsomag, természetesen másra mutogatva. De hová lett a pénz?

Úgy fest, Karácsony Gergely és a DK nem tanult mindebből, hiszen ugyanazt az utat járja be, mint annak idején Demszkyék és Gyurcsányék: felelőtlen gazdálkodás, majd csőd és megszorítások...

Bár a jelenlegi csomagból még mindig nem tudni, hogy él túl Budapest, hiszen annak minden pontja kormányintézkedéstől függ. De ezt az elejétől fogva tudták Karácsonyék, így szimplán arról van szó, hogy az államra testálnák saját kudarcukat... Ők „nem tehetnek semmiről, ott sem voltak” – így viselkednek...

Karácsonyt mindenhol Gyurcsány emberei veszik körül

Karácsony Gergely, miután nem áll mögötte komoly erő, sem agytröszt, kiszolgáltatott Gyurcsány Ferencnek: a DK szavazatai nélkül semmit nem tud átvinni a Fővárosi Közgyűlésen. Nem csoda, hogy Gyurcsány tanácsára DK-s politikusokat, tanácsadókat foglalkoztat. Például Tüttő Katát, vagy a Gyurcsány-fiókát, a milliárdos Mártha Imrét, vagy Draskovics Tibor volt minisztert, vagy Gál J. Zoltánt és Korányi Dávidot.

A Gyurcsány-emberek többsége luxuséletet él. Tüttő Kata a tengerben lovagol és büszkélkedik vele, Korányi egymilliós fizetés mellett nem járt be a fővárosba, hanem New Yorkban élte a gazdag New York-iak életét. Mártha Imre sokszoros milliárdos, akinek Floridában is van ingatlanbirodalma, így igazgatja a fővárosi cégek ügyeit, a szemétszállítástól a temetkezésig...

Nem is meglepő, hogy ezek a körök már az első 14 hónapban felélték azt a 214 milliárd forintot, amelyet Tarlós István hagyott a kasszában... Azután azt a több, mint 100 milliárdot is, amely az iparűzési adóból folyt be. Idén 271 milliárd bevétele lesz ugyanebből Budapestnek... Ennek ellenére Karácsony folyamatosan csak panaszkodik és a kormányra mutogat.

A helyzet megoldásán soha nem is dolgozott, hiszen már 2020 januárjában, néhány hónappal megválasztása után, elkezdett csőddel fenyegetni... Gyurcsány parancsára 2023-ban pedig bejelentette a főváros fizetésképtelenségét, amely júliusra várható, közli, hogy – törvénytelenül – a főváros nem fizeti be a kistelepüléseknek járó szolidaritási adót, és megszavazza a megszorító- csomagot... Talán azt remélte a „keménykedéstől”, hogy Gyurcsány nem indít rá jövőre főpolgármester-jelöltet? Erre azért még így sem vehet mérget...

Karácsony Gergely főpolgármester és a DK-s többségű városvezetés csődhelyzetbe kormányozta Budapestet Fotó: Soós Lajos MTI

Nézzük, mit és milyen logika mentén nevez Karácsony megszorítócsomagnak

Karácsony Gergelyék túlélőcsomagjának minden pontjához szükséges a kormány hozzájárulása. Önmagában a főváros alapvetően sem képes működni, pláne nem egy kialakult csődhelyzetet túlélni. A főváros megszorítócsomagjától továbbra sem egyértelmű, mitől nem megy csődbe Budapest júliusra...

Nem fizetnek adót

Nem fizetik be a szolidaritási adót: a főpolgármester és a baloldali városvezetés úgy döntött, hogy nem fizeti be azt az adót, amelynek összegét a Budapestnél jóval szegényebb települések kapnak meg. Nevezetesen a szükséges 58 milliárd helyett, csak 33 milliárdot „fizetnek” be, 25 milliárdot megtagadnak. Az igazság az, hogy ezt csak amellett teheti meg Karácsony Gergely, ha vállalja a törvénysértés ódiumát. Így a szegényebb települések viszont nem jutnak pénzhez, ugyanakkor az állam a be nem fizetett összeget a fővároson behajthatja.

Pert indítanak

Karácsonyék beperelnék az államot: a kormány részéről a szóban forgó 25 milliárd elengedését reméli a főpolgármester úgy, hogy közben közigazgatási perrel fenyegeti azt. A látszólag önpusztító logikát követő baloldali városvezetés szerint, jogszerűtlen az állam által kivetett, és a szegény településeknek járó szolidaritási adó. Karácsonyék ugyanakkor azt is nagyon jól tudják, hogy az állam behajthatja az elmaradt adót rajtuk még úgy is ha mínuszos számlájuk van. Lehet, hogy éppen ezt akarják elérni ezzel az egésszel? Hiszen egy közigazgatási per évekig tart, ráadásul nem is biztos annak sikeressége. A folyamat alatti időszakban pedig ugyanúgy nem lesz pénze a Városházának. A béreket és semmi mást sem tud majd kifizetni a Karácsony által csődközeli helyzetbe vezetett főváros. Erre példa is van, hiszen hasonlót korábban a balliberális Budaörs már kipróbált, és nekik sem jött be.

Beruházási hitelt akarnak felvenni

16 milliárd hitelt venne fel Karácsony: a lépés amiatt is érdekes, mert ehhez szintén az általa évek óta vádolt, most pedig perrel fenyegetett kormány jóváhagyása szükséges. Budapest esetében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is megkérdezte Karácsonyéktól a csőd közeli helyzet, a megszorítócsomag bejelentését követően: „ Itt egy kérdés van, az pedig az: hová lett Budapest pénze?”

Íme videónk arról, ahogy Karácsony Gergelyt szembesítették a legutóbbi közgyűlésen, hogy pénzügyekben összevissza veszél: