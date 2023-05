Újabb balhé a Biodóm körül – rég befejezhette volna a főváros

Már 2021-ben elkészülhetett volna a Biodóm, ha a fővárost nem a politikai csatározások érdeklik, és ha Karácsony Gergelynek a politikai ambíciói mellett lett volna ideje a főváros vezetésére. Munkáját azonban átgondolatlan, néhol pazarló gazdálkodás jellemzi – a legkevésbé sem lehet azzal vádolni, hogy a tettek embere. A főpolgármester egy legyintéssel háttérbe tolta Gyurcsány egykori miniszterének álmát és a fővárosiak érdekét, és elállt a projekt befejezésétől, mondván: ez nem fővárosi fejlesztés, ezért erre is a kormány adjon pénzt. A Biodóm hozhatná is a pénzt, ám egyelőre csak viszi. Legutóbb Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója állt elő egy hasznosítási ötlettel, amiért aztán rögtön meg is kapta a magáét a Fővárosi Állat- és Növénykerttől, a Biodóm tényleges tulajdonosától.

A tervek szerint exkluzív körülmények és bemutatók várták volna a budapesti látogatókat a Biodómban – Fotó: zoobudapest.com

Mint ismert, az állatkertben (a megszüntetett Vidámparktól átvett területen) épülő Pannon Park központi építménye a Biodóm, ami lényegében egy fedett park lesz, ha elkészül. Hasonló létesítmény eddig még soha nem épült Magyarországon és a világban is párját ritkítja. A belső terekben parkrészek, sétányok, állattartó terek lesznek a különleges, fényáteresztő tető alatt. Az elefántoknak hatalmas közös tere lenne és itt kapna helyet többek között a Pannon-tenger óriási akvárium is. A Biodóm építése azonban Karácsony Gergely beiktatása óta áll, sőt a főpolgármester az államra akarja testálni a főváros feladatát, arra hivatkozva, hogy neki nincs pénze. Legutóbb Fekete Péter főigazgató egy mentőötlettel állt elő, hogy mégse álljon üresen a félkész épület. A Nemzeti Cirkuszművészeti főigazgató ugyanis nem vetné el annak a gondolatát, hogy együttműködjön a cirkusz és az állatkert, illetve hogy a Biodóm területét valamilyen módon bekapcsolják a cirkusz működésébe. Ezen viszont az állatkert kiakadt, szerintük nem lehetséges a műfajok keveredése, az állatkert nem cirkusz, és pont.

Karácsony emblematikus kudarca

A Biodóm ügye pillanatnyilag megoldhatatlannak tűnik. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes korábban azt közölte, hogy januártól nem őriztetik és nem fűtik. A Biodóm pedig egy fővárosi létesítmény, a Fővárosi Állat- és Növénykert területén van, nem állami beruházás. Az ügy egyenesen kiábrándító, hiszen Karácsony pénztelenségről beszél, miközben a projekt befejezéséhez szükséges és hiányzó – 2019-es adat szerint – 20 milliárd forint ott volt a főváros kasszájában, ahol Tarlós István korábbi főpolgármester 214 milliárdot hagyott Karácsonyéknak, ráadásul a Városháza évről évre egyre nagyobb bevételt tehetett zsebre az iparűzési adóból, ennek összege meghaladja már a 100 milliárdot is. De hol a pénz, hogy nem jut a Biodómra?

Egzotikus állatok, kitűnő családi program. Ezt veszítették el a budapestiek, pedig a Városliget egyik gyöngyszeme lehetne, ahogyan a Magyar Zene Háza is, vagy a Néprajzi Múzeum – Fotó: zoobudapest.com

Karácsony tárgyalni sem volt hajlandó

Ha Karácsony Gergely kész lett volna tárgyalni, már látogatható lehetne az új Nemzeti Galéria és a Biodóm is. De a főpolgármester láthatóan nem foglalkozott ezzel, pedig a Persányi Miklós által megálmodott csoda nem is lehet más, vagy Biodóm lesz, vagy semmi...

Ezt a problémát a főváros okozta, amelynek tárgyalásos megoldására, a Liget-projekttel összefüggésben, 2019 óta számtalan lehetőség lett volna, de erre a főváros nem volt nyitott. Ez a beruházás mindig is a fővárosé volt, amit közgyűlési tagként és zuglói polgármesterként annak idején Karácsony Gergely is megszavazott. Ehhez a fővárosi projekthez a kormány támogatást nyújtott, nem is keveset, eddig már több mint harminc milliárd forintot. Ez az épület vagy elkészül és a tervezett Biodóm lesz, vagy le kell bontani: nem lehetséges más funkciójú épületté átalakítani

– mondta korábban a Ripostnak Baán László. A Liget-projekt miniszteri biztosa hozzátette: „A helyzet az, hogy 2019-ig a budapestiek és az ország számára egyaránt termékeny együttműködés volt a főváros és a kormány között, amit az új fővárosi vezetés nem kívánt folytatni. Ez nagyon sok dolognak ártott, hiszen már az Új Nemzeti Galéria is készen lehetne, ha a főváros nem akasztja meg rövidlátó politikai kommunikációs előnyök kedvéért a Liget megújítását, amelynek eddig elkészült részei mindenki számára bizonyítják: a fejlesztés ellen folytatott hangzatos ellenkampány csupán egy hazugságokkal nagyra fújt politikai lufi volt, amely, mikor végül is találkozott a megvalósult fejlesztésekkel és az emberek azokat fogadó elismerésével, csúfosan kipukkadt.”

Már ennyi elkészült, ki tudja mikor folytatják a Biodómot – Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

„A Biodóm egy érdekes dolog, ami ott folyik, az szerecsenmosdatás”

Bősz Anett főpolgármester-helyettes korábban arról beszélt, hogy az elszállt energiaárak miatt havi akár 60 millió forintba is kerül a Biodóm fűtése. Ezért a Széchenyi fürdő termálvizét keringették a létesítményben, így decemberben „csak” 17 millió, januárban pedig „csak” 28 millió forint volt a számla. Az áram költsége nagyjából havi 5-6 millió forint. Karácsony Gergely pedig legutóbb azt nyilatkozta, hogy 15-20 milliárd forint kell a Biodóm teljes befejezéséhez. Tarlós István szerint „mindig más szám hangzik el a Városháza részéről”. A korábbi főpolgármester úgy véli, akkor gazdálkodott volna jól Karácsony, ha minél hamarabb befejezte volna a projektet, mert 2019-ben már „csak” 2-7 milliárd hiányzott a befejezéshez. Azóta pedig drágult minden, így jóval többe kerül most... Ez történt a Lánchíd felújítása esetében is, ami szintén a felelőtlen gazdálkodás eredményeként került többe a tervezettnél.

Tarlós szerint hazugság, hogy a Biodóm állami beruházás – Fotó: Kurucz Árpád

2019 nyarán minden részletes alátámasztás nélkül Persányi Miklós megjelent a Közfejlesztések Tanácsa előtt plusz 20 milliárd forint igénnyel, amit csak úgy nem adhattunk oda. Ettől függetlenül maradt 6 milliárd forint a Biodómra a kasszában, a kormány pedig felajánlott mellé további 7 milliárdot a Hermina-garázs elhagyásával, így az már összesen 13 milliárd volt, amit erre fordíthatott volna Karácsony Gergely, illetve az állatkert. Emellett, ha mondjuk a Lánchíddal nem várnak másfél évet minden ok nélkül, akkor akár még kalkulálhatott volna az arra fordított pluszforrással is. De ha nem, akkor is ott volt a 13 milliárd erre

– árulta el a Metropolnak korábban Tarlós István, aki hozzátette: „Ha az előbb említett 6 plusz 7 milliárdhoz hozzáteszik azt a 2-7 milliárd forintot – ami szerintük hiányzott a befejezéshez –, akkor a Biodómot 2021-re be lehetett volna fejezni. A Biodómot tehát nem fűteni kellett volna üresen és őriztetni három éven át, hanem folytatni kellett volna a munkát ezekből a pénzekből".

Egyedülálló turisztikai látványosság lehetne, és akkor nem vinné, hanem hozná a pénzt a fővárosnak – Fotó: zoobudapest.com

Ezt még egy óvodás sem hiszi el...

Annak ellenére, hogy a főváros azt hangoztatja, hogy a Biodóm állami beruházás, ennek az állításnak nincsen tényszerű alapja. A Fővárosi Állat- és Növénykert a főváros intézménye, ezt csak fővárosi, illetve fővárosi intézményi projektnek lehet nevezni. Amit az állam úgy finanszírozott, hogy az önkormányzaton keresztül az állatkert kapta a pénzt. De ettől ez még nem állami projekt. Azt mondogatják, hogy szegény állatkerti vezetésre rá lett kényszerítve ez a projekt. Ebből egy árva szó sem igaz! Az egészet ők találták ki, és nem lett rájuk kényszerítve, hanem maguk kérték, hogy ők bonyolíthassák le. Azt sem lehet mondani, hogy a beruházásban járatlanok. Ne felejtsük el, Persányi professzor négy évig a Gyurcsány-kormány minisztere volt. Azt már ne tessék nekem mondani, hogy aki négy évig miniszter volt, az teljesen laikus a beruházások vonatkozásában, mert ezt még egy óvodás sem hiszi el – mondta Budapest korábbi főpolgármestere.

A félig kész épület – Fotó:MTI/Balogh Zoltán

A kormány még 2020-ban is nyitott volt a Biodóm befejezésére

„A jó együttműködés jegyében a kabinet segítő kezet nyújt a fővárosnak és kész átvállalni jelentős budapesti városfejlesztések megvalósítását, a költségek teljes fedezetét, és így tehermentesíteni a fővárosi költségvetést” – közölte 2020-ban az akkori Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes Balázs akkor azt mondta: „első körben 60 milliárd forintnyi tehermentesítésre tesz javaslatot, azaz 60 milliárd forint megtakarítását teszi lehetővé a fővárosnak, ha a városvezetés elfogadja a kormányzati megoldást... Kifizetnék és befejeznék a Biodómot”...

Ebből se lett semmi, a fővárosi vezetés ebből sem kért.