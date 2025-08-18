RETRO RÁDIÓ

Örömhír: hazatért Magyarországra Kapu Tibor

Hazatért a kutatóűrhajós.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 11:57
Módosítva: 2025.08.18. 11:59
Kapu Tibor űrhajós Magyarország hazatérés

Kapu Tibor neve ma már büszkeséggel tölt el minden magyart, hiszen általa 45 évvel Farkas Bertalan után Magyarország ismét embert küldhetett az űrbe. Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. A magyar kutatóűrhajós houstoni rehabilitációja a Földre való visszatérését követően időközben véget ért, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra - írja a Bors.

Hazatért Magyarországra Kapu Tibor / Fotó: Tumbász Hédi / bors

Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Kapu Tibort a repülőtéren többen is várták, köztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki szintén részt vett a kutatóűrhajósok felkészítésében. Ugyancsak Ferihegyen köszöntötte az űrhajóst családja és Cserényi Gyula is. 

A megérkezést követően Kapu Tibor beszédet is mondott a repülőtéren, amelyet itt tudsz megtekinteni:

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu