Örömhír: hazatért Magyarországra Kapu Tibor

Kapu Tibor neve ma már büszkeséggel tölt el minden magyart, hiszen általa 45 évvel Farkas Bertalan után Magyarország ismét embert küldhetett az űrbe. Az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival. A magyar kutatóűrhajós houstoni rehabilitációja a Földre való visszatérését követően időközben véget ért, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra - írja a Bors.

Hazatért Magyarországra Kapu Tibor / Fotó: Tumbász Hédi / bors

Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Kapu Tibort a repülőtéren többen is várták, köztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki szintén részt vett a kutatóűrhajósok felkészítésében. Ugyancsak Ferihegyen köszöntötte az űrhajóst családja és Cserényi Gyula is.

A megérkezést követően Kapu Tibor beszédet is mondott a repülőtéren, amelyet itt tudsz megtekinteni: