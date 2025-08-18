Ilyen volt az idén 75 éves ferihegyi repülőtér éjszakája – Galéria

Az ember, amióta csak az eszét tudja, a felhők közé vágyik. Ez a mai napig sincs másként, amit jól mutatott az is, hogy életkortól és nemtől függetlenül rengeteg ember látogatott ki augusztus 16-án, délután a ferihegyi repülőtér Aeroparkjában megrendezett repülőtér éjszakája programjaira.

Minden korosztály megtalálta a számításait a repülőtér éjszakája programjai között a ferihegyi Aeroparkban. Fotó: Tumbász Hédi

A magyar repülés történetéről szólt a repülőtér éjszakája

Nosztalgiarepüléssel, hatalmas repülőtéri járművekkel és oldtimerekkel, kivilágított pilótafülkékkel, hajtóműindításokkal, mesélő pilótákkal, pályaválasztási foglalkozásokkal és toborzópontokkal, repülős talkshow-val, éjszakai reptérlátogatásokkal várta a látogatókat az idén 75 éves ferihegyi repülőtér Aeroparkja, ahol egészen másnap hajnali 1 óráig tartottak a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító programok. Az érdeklődők bepillanthattak a ferihegyi repülőtér mind a mai napig misztikus világának kulisszái mögé.

A repülőtér éjszakáján beindították

a 70 éves és 30 férőhelyes Il-14-es 1900 lóerős csillagmotorját,

1900 lóerős csillagmotorját, egy Boeing 737-es repülőgép fedélzeti segédhajtóművét,

repülőgép fedélzeti segédhajtóművét, a Kamov 26-os helikopterek „visító”, több mint 300 lóerős erőforrását.

Ezen túlmenően a látogatók be is ülhettek ezekbe a légi járművekbe – legyen szó az utastérről, vagy akár a pilótafülkéről. A gépek megismerésén túl jégtelenítési bemutató, keresőkutyás bemutató és számos érdekes talkshow várta a vendégeket, akik a légiutas kísérők és a pilóták munkájának kulisszatitkaival is megismerkedhettek, de a MALÉV nosztalgiajáratait is kipróbálhatták – akár egy éjszakai sétarepülés keretében is.

A repüléshez természetesen az űrrepülés is hozzátartozik, így aztán az este folyamán Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatási biztos is összegezte a HUNOR program és Kapu Tibor missziójának tapasztalatait és érdekességeit, amit a közönség többször is nagy tapssal jutalmazott.

A képre kattintva galéria nyílik az idén 75 éves ferihegyi repülőtér éjszakáján készült fotókból.