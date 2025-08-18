Ilyen volt az idén 75 éves ferihegyi repülőtér éjszakája – Galéria

Komoly dózist kaphattak szenvedélyük tárgyából a repülés és az égbolt szerelmesei augusztus 16-án. A repülőtér éjszakája megelevenítette a magyar reptér múltját jelenét és jövőjét az Aeroparkban.
Az ember, amióta csak az eszét tudja, a felhők közé vágyik. Ez a mai napig sincs másként, amit jól mutatott az is, hogy életkortól és nemtől függetlenül rengeteg ember látogatott ki augusztus 16-án, délután a ferihegyi repülőtér Aeroparkjában megrendezett repülőtér éjszakája programjaira.
Nosztalgiarepüléssel, hatalmas repülőtéri járművekkel és oldtimerekkel, kivilágított pilótafülkékkel, hajtóműindításokkal, mesélő pilótákkal, pályaválasztási foglalkozásokkal és toborzópontokkal, repülős talkshow-val, éjszakai reptérlátogatásokkal várta a látogatókat az idén 75 éves ferihegyi repülőtér Aeroparkja, ahol egészen másnap hajnali 1 óráig tartottak a kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító programok. Az érdeklődők bepillanthattak a ferihegyi repülőtér mind a mai napig misztikus világának kulisszái mögé.
A repülőtér éjszakáján beindították
Ezen túlmenően a látogatók be is ülhettek ezekbe a légi járművekbe – legyen szó az utastérről, vagy akár a pilótafülkéről. A gépek megismerésén túl jégtelenítési bemutató, keresőkutyás bemutató és számos érdekes talkshow várta a vendégeket, akik a légiutas kísérők és a pilóták munkájának kulisszatitkaival is megismerkedhettek, de a MALÉV nosztalgiajáratait is kipróbálhatták – akár egy éjszakai sétarepülés keretében is.
A repüléshez természetesen az űrrepülés is hozzátartozik, így aztán az este folyamán Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatási biztos is összegezte a HUNOR program és Kapu Tibor missziójának tapasztalatait és érdekességeit, amit a közönség többször is nagy tapssal jutalmazott.
A képre kattintva galéria nyílik az idén 75 éves ferihegyi repülőtér éjszakáján készült fotókból.
