Soha nem volt még ekkora bevétele a Fővárosi Önkormányzatnak, mégis csak panaszkodik a városvezetés

Csaknem 200 milliárd forintnyi iparűzési adót zsebel be a Városháza, ami jóval nagyobb összeg, mint amivel kalkulált a főpolgármester. "Ennyit a kivéreztetésről"- írta a fővárosi Fidesz–KDNP közleményében.

Várhatóan 196 milliárd forint lesz az iparűzési adóból származó bevétel, a korábbi 167,5 milliárd forintos tervekkel szemben

– állítják a kormánypárti politikusok, hozzátéve: "Ez az eredeti tervekhez képest 30 milliárd forinttal több. Épp itt az ideje, hogy Karácsony Gergely befejezze a kormányra mutogatást. A pénznek bőven van helye Budapesten! Csak az állandó siránkozás és a haverok ötletei helyett Budapest működtetésére és értelmes fejlesztésekben kellene gondolkodni!"

Mint ismeretes, Karácsony Gergely és a főváros baloldali polgármesterei a választások óta– annak ellenére, hogy Tarlós István 200 milliárdot hagyott a kasszában– azzal igyekeznek megmagyarázni Budapest visszafejlődését, hogy a Városházának spórolnia kell, mert a kormány nem ad pénzt, illetve elvett a bevételi forrásaikból. A többi között hallhattuk ezt tőlük indokként 3000 köztéri szemeteskuka leszerelésekor, vagy a Biodóm befejezésének "lepasszolásakor" is. A Tarlós által előkészített nagyobb budapesti felújításokat is erre hivatkozva terveztették újra, illetve csökkentették le azok végső műszaki tartalmát. Így valósult meg például a Blaha vagy a hármas metró és a Lánchíd rekonstrukciója is. Igaz végül mindegyik jóval drágábban valósult meg az eredeti verziónál, hiszen Karácsony Gergely késlekedése miatt, vastagabban kellett fogjon az a bizonyos ceruza... A Blaha ráadásul hírhedten kontár módon készült.

Blaha: mutatjuk képekben az eredményt:

Az alig pár hónapja átadott Blaha Lujza téren már másodszorra kellett burkolatot javítani. Emellett a Tarlós által otthagyott eredeti tervekben a tér környékét és az aluljárót is felújították volna, illetve nyilvános WC is építettek volna. A Karácsony - féle "racionalizált" projekt,végül 400 millióval drágábban és egy évvel később zárult, a jóval gazdagabb eredeti tervhez képest. Ha Karácsony nem módosít és azonnal neki fog a kivitelezéshez, akkor ma egy korszerű aluljárót használhatnának a budapestiek. A felújításhoz egyébként 1 milliárd forintot a kormány adott. Fotó: Mirkó István

Még a szocialista Horváth Csaba is hibának nevezte Karácsony 2020-as tömeges kukaleszerelést, ami miatt a fővárost valósággal elöntötte a szemét. Fotó: Mate Krisztian

A Karácsony-féle Lánchíd felújítás 5 milliárddal drágább lett az eredeti, Tarlós-féle tervhez képest, a projekthez 6 milliárdot nyújtott a kormány Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A Lánchídról pedig kitiltották az autósokat, nagy dugót okozva ezzel a környéken - miközben Karácsony Gergely az avatón látványosan átbuszozott a hídon, utána rögtön átült előmelegített szolgálati autójába...