Kerület számítás, törtek –Mennyire emlékszel az általános iskolás matematikára?

Nemsokára kezdődik az új tanév és vele együtt a házi feladatok is újra visszatérnek. Kvízünk segít felkészíteni a matematikai szabályokra, és tudásodat is tesztelheted.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 11:30
iskolakezdés matematika kvíz

A matek sok gyerek számára kihívást jelenthet az iskolában. Néhányan könnyen megértik az új anyagot, másoknak viszont időre és gyakorlásra van szükségük ahhoz, hogy magabiztosan használják a számokat, a műveleteket és a matematikai szabályokat. Ez gyakran azt jelenti, hogy a szülőknek is be kell kapcsolódniuk az otthoni tanulásba, ha a gyerek kérdésekkel érkezik haza. Kérdés azonban, hogy a szülő mennyire emlékszik a feladatokra?

A matematikai szabályok sok felnöttön is kifognak néha.
A matematikai szabályok sok felnőttön is kifognak néha. Fotó:  unsplash (illusztráció)

Jobban tudod a matematikai szabályokat, mint egy általános iskolás? 

Amikor egy gyerek a matekkal küzd, könnyen frusztrált lehet, és elveszítheti az önbizalmát. Ilyenkor a szülő támogatása kulcsfontosságú: a türelmes magyarázat és a megfelelő segítség sokat jelenthet a motiváció fenntartásában. Ahhoz azonban, hogy hatékonyan segíthessünk, fontos, hogy a szülő is ismerje az alapvető szabályokat és fogalmakat, például a műveleti sorrendet, a törtek és a geometriai formák szabályait.

Te mennyire vagy képben az általános iskolás matematikával? Tesztelt tudásodat a kvízünkkel! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Hány fokos egy háromszög belső szögeinek összege?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hogyan nevezzük azt a számot, amivel osztani tudunk maradék nélkül?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik szám osztható mindennel?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Honnan tudjuk hogy egy szám páros-e?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik a legkisebb prímszám?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mi a szabály a kerekítésnél, ha a számjegy 5 vagy annál nagyobb?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mi a téglalap kerületének képlete?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mit jelent az, hogy két szakasz merőleges egymásra?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik műveleti sorrendet kell követni, ha egy kifejezésben van összeadás, szorzás és zárójel?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Mi a nevező a törtekben?

 

