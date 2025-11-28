Ennyi, itt a vége: lemondott "Ali baba", az ukrán elnöki hivatal vezetője
Zelenszkij tudatta a hírt.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei házkutatást tartottak az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak az irodájában. Ennek pedig most meglettek a következményei.
Ugyanis lemondott Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető jelentette be a Telegramon közzétett videóban - számolt be róla a Magyar Hírlap.
Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során Ukrajna álláspontját mindig pontosan úgy képviseli, ahogyan annak lennie kell. Ez mindig is egy hazafias álláspont volt. De azt szeretném, ha ne legyenek pletykák vagy találgatások
– jegyezte meg Zelenszkij.
Ezzel együtt Volodimir Zelenszkij bejelentette az Ukrán Elnöki Hivatal teljes újraindítását is, illetve azt, hogy november 29-én tárgyalást folytat a potenciális jelöltekkel a szervezet élére.
