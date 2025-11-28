Ennyi, itt a vége: lemondott "Ali baba", az ukrán elnöki hivatal vezetője

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei házkutatást tartottak az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak az irodájában. Ennek pedig most meglettek a következményei.

Lemondott Andrij Jermak (jobbra), az ukrán elnöki hivatal vezetője Fotó: Ripost / Ripost

Ugyanis lemondott Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán vezető jelentette be a Telegramon közzétett videóban - számolt be róla a Magyar Hírlap.

Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során Ukrajna álláspontját mindig pontosan úgy képviseli, ahogyan annak lennie kell. Ez mindig is egy hazafias álláspont volt. De azt szeretném, ha ne legyenek pletykák vagy találgatások

– jegyezte meg Zelenszkij.

Ezzel együtt Volodimir Zelenszkij bejelentette az Ukrán Elnöki Hivatal teljes újraindítását is, illetve azt, hogy november 29-én tárgyalást folytat a potenciális jelöltekkel a szervezet élére.