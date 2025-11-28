Péntek hajnalban az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei házkutatást tartottak az ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének, Andrij Jermaknak az irodájában - jelentette az ügynökség közleményére hivatkozva több ukrán hírportál. A razzia jelentős fejlemény az „aranyvécés botrányként” elhíresült sikkasztási ügyben, hiszen Zelenszkij legközelebbi szövetségesét már többször összefüggésbe hozták a botránnyal. Mint ismert, a nyomozás során készült lehallgatásokban Jermak „Ali Baba” fedőnév alatt szerepel - írja a Ripost.

Elérte Zelenszkijt az "aranyvécés korrupció", házkutatást tartottak a helyettesénél!

A házkutatás kapcsán a NABU eddig csak egy szűkszavű közleményt adott ki. Eszerint Jermak irodájában közel egy tucat nyomozó jelent meg péntek hajnali öt órakor, majd átkutatták helyiséget. Azt egyelőre nem tudni, mivel vádolják Zelenszkij helyettesét, ahogy azt sem, mit találtak a korrupcióellenes ügynökök a helyszínen. A mostani razzia egyébként néhány nappal azután történt, hogy a parlament korrupcióellenes bizottsága előtt a NABU vezetője jelezte: új gyanúsítottak várhatók az "aranyvécés botrányban".

Jermak a szóvivőjén keresztül jelezte: ártatlan, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Az elnöki hivatal vezetője jelenleg külföldön tartózkodik, mivel Zelenszkij őt jelölte ki a háború lezárásán dolgozó delegáció főtárgyalójának.

A mostani házkutatás időzítése nem független az elmúlt hetekben zajló, nagyszabású korrupcióellenes nyomozástól, ami az energetikai közbeszerzések körüli korrupciós hálózat feltárására irányult.

A botrány középpontjában egy maffiaként működő hálózat áll, ami "megcsapolta" az Energoatom ukrán állami atomenergia-vállalat szerződéseit. Az ukrán Korrupcióellenes Iroda (NABU) gyanúja szerint a hálózat 10–15 százalékos „visszaosztást” követelt az Energoatom alvállalkozóitól, amivel a maffia durván 100 millió dollárt sikkasztott el, majd a pénzt eltüntette offshore cégekben.

Jermakot már hetekkel ezelőtt is összefüggésbe hozták a korrupciós üggyel. A kiszivárgott információk szerint az elnöki hivatal vezetője "Ali Baba" fedőnéven szerepel azokban a telefonos lehallgatásokban, melyeket a hatóságok készítettek a nyomozás során. Zelenszkij kabinetfőnöke a kereszt- és a középső nevének (Andrij Borisovich) kezdőbetűi miatt kapta ezt a fedőnevet a maffiahálózatban.