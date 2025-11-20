Inog Zelenszkij hatalma. Erősödnek az ukrán elnök lemondását követelő hangok Kijevben. A 100 millió dolláros sikkasztási ügyben az ukrán elnök közeli emberei, kormányának volt tagjai érintettek. Sokan már az Zelenszkij érintettségét pedzegetik.

Andrij Jermak, Zelenszkij elnöki hivatalának vezetője is képbe került az aranyvécés korrupcióként elhíresült ügyben. Inog Zelenszkij hatalma

Inog Zelenszkij hatalma saját pártjából is egyre többen fordulnak ellene

Áll a bál Kijevben, kormánypárti képviselők és az ellenzék is nemzeti egységkormány létrehozását sürgeti. Mintegy 10 kormánypárti törvényhozó aláírt egy nyílt levelet, amelyben arra kérik az elnököt, hogy állítsa vissza a parlament és a miniszteri kabinet hatalmát, az Elnöki Hivatalt vezető Andrij Jermak ellenében. Zelenszkij várhatóan ma találkozik, pártja a Nép Szolgája-frakcióval, írja a Kyiv Independent. A lap forrásai, azt mondták, hogy az elnök és pártja jövőbeli kapcsolatai attól függenek, hogy Zelenszkij meneszti-e Andrij Jermakot. Amennyiben ezt nem teszi meg, az felerősíti azt a véleményt, hogy túl sokat tud róla Jermak, ezért inkább megvédi.

Jermakot a NABU nem vádolta meg hivatalosan, de ellenzéki képviselők és a média jó része azt állítja, hogy tudnia kellett a rendszerről, sőt, egyes források szerint ő volt a „politikai irányító”. A nyomozás lehallgatási jegyzőkönyveiben az egyik gyanúsított „Ali Baba” néven az ő személyére utalt

Ali Baba után képbe került Che Guevara is, vagyis az ezen a néven emlegetett Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes. Őt 60 napra őrizetbe vették, de már 51 millió (406 millió forint óvadék ellenében szabadon engedték. Csernyisov a vádak szerint 1 millió dollár kenőpénzt fogadott el, amit természetesen tagad.



Csernyisov közölte, semmit sem tud a »Che Guevara« álnévről, ugyanakkor nem válaszolt az újságírók azon kérdésére, hogy ismeri-e Timur Mindicset Zelenszkij egykori üzlettársát, akit a korrupcióellenes iroda az Energoatomnál működő sikkasztási rendszer megszervezésével gyanúsít.

Mindics vezette vezette azt a korrupciós hálózatot, ami 10-15 százalékos „visszaosztást” követelt az Energoatom alvállalkozóitól, mintegy 100 millió dollár uniós pénzt lenyúlva. Mindics távozott az országból, órákkal azelőtt, hogy házkutatást tartottak a lakásán. Kérdés, ki figyelmeztette.