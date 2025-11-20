Belebukhat Zelenszkij a korrupciós botrányba

Egyre súlyosbodik a korrupciós botrány Ukrajnában, miközben Ursula von der Leyen még több pénzt kért a tagállamoktól Ukrajna finanszírozására. Horváth József biztonságpolitikai szakértő a témával kapcsolatban csütörtök reggel a Mokkában elmondta, hogy az ukrán korrupciós botrányban több miniszter is érintett, akik közül többeket már őrizetbe is vettek.

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, amiben Zelenszkij is érintett lehet Fotó: NurPhoto via AFP

A biztonságpolitikai szakértő arról számolt be, hogy azt már biztosan tudni lehet, az ügyben két miniszter és egy volt miniszterelnök-helyettes is érintett, akit már őrizetbe is vettek. Azonban a szakértő szerint rajtuk kívül még sokkal többen benne lehetettek ebben az egészben. Ugyanis az Ali babaként ismert Andrij Boriszovics Jermak, aki az ukrán elnök kabinetfőnöke, legbelsőbb bizalmasa, is érintett, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy Zelenszkij is részt vett a korrupcióban.

Az sem elképzelhetetlen, hogy erről a nyugati tanácsadók, akik évek óta ott vannak Kijevben, a kormányzat, a titkosszolgálat, és a hadsereg mellett, pontosan tudtak arról, hogy mi történik. És ez a botrány azért most robbant ki, mert most látta az idejét eljönni annak az Egyesült Államok, hogy Zelenszkij elnöknek a pozícióját meggyengítsék. Mivel ha megnézzük az orosz tárgyalásokat a béke elérése érdekében, akkor úgy tűnik, hogy ütemesen haladnak előre, Zelenszkij pedig ennek a gátja. És ezzel vagy jó belátásra térítik az amerikaiak az ukrán elnököt, vagy pedig felmutatják neki a piros lapot

– magyarázta a szakértő.

Az unió vezetői továbbra is pénzt gyűjtenek Ukrajnának

Abból is arra lehet következteni, hogy a nyugati vezetők is tudhattak az ukrán korrupcióról, hogy Ursula von der Leyen továbbra is pénzt kér az EU tagállamaitól az ukrán háború finnanszírozására.

Ilyenkor az embernek azt kellene mondani, hogy most akkor álljon meg az unió, nézzük meg, hogy az eddig elköltött pénz, az mire ment el, majd döntsenek arról, hogy finanszírozunk-e bármit is a jövőben. Viszont úgy tűnik, hogy az unió vezetése részéről ez föl sem merül, és erre csak egyre rosszabb válaszokat adnak az unió vezetői azzal kapcsolatban, hogy miért nem állítják le az ukrán háborúba küldött összegek kifizetését

– vélekedett a szakértő.