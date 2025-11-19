Mi lesz most Ali Babával, Zelenszkij kabinetfőnökével? Eldobják, mint a forró krumplit?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erős politikai nyomás alá került, hogy mihamarabb rúgja ki a kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, miután „Ali Baba” fedőnéven összefüggésbe hozták a napokban kirobbant ukrán korrupciós botránnyal. Sajtóbeszámolók szerint a kabinetfőnök menesztése akár Zeleszkij politikai halálával is járhat, mivel Jermak 2019 óta segíti az elnököt, ő a kormányzás egyik főszervezője, régóta a politikai háttérmunka meghatározó figurája. Sőt, gyakran csak „társelnökként” hivatkoznak rá.

Zelenszkij kirúghatja az „Ali Baba” fedőnevű korrupt kabinetfőnökét

Jermakot azzal a korrupciós botránnyal hozták összefüggésbe, aminek a középpontjában egy maffiaként működő hálózat áll, ami „megcsapolta” az Energoatom ukrán állami atomenergia-vállalat szerződéseit. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) gyanúja szerint a hálózat 10-15 százalékos „visszaosztást” követelt az Energoatom alvállalkozóitól, amivel a maffia durván 100 millió dollárt sikkasztott el, majd a pénzt eltüntette offshore cégekben.

A maffia feje Volodimir Zelenszkij ukrán elnök barátja és üzlettársa, Timur Mindics volt, aki a botrány kirobbanása előtt egy taxival menekült el Ukrajnából Lengyelországba. Mindics mellett olyan befolyásos döntéshozók érintettek még, mint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszter, és Dmitro Baszov, az Energoatom biztonsági igazgatója.

A legfrissebb információk szerint Jermak „Ali Baba” fedőnéven szerepel azokban a telefonos lehallgatásokban, melyeket a hatóságok készítettek a nyomozás során. Zelenszkij kabinetfőnöke állítólag a keresztnevének és a középső nevének (Andrij Borisovich) kezdőbetűi miatt kapta ezt a fedőnevet a maffiahálózatban.

A nyomozati felvételek szerint az „Ali Baba” fedőnévvel illetett szereplő nemcsak tudott a háttérben zajló pénzszivattyúzásról, hanem aktívan törekedett arra is, hogy a vizsgálatok ne érhessenek el a politikai csúcsig. Tehát Jermak szerepe nem csupán a passzív eltussolás volt, hanem olyan koordináló befolyás, amely a korrupciós hálózat működését és védelmét egyaránt biztosította a legmagasabb szintekig.