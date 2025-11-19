Mi lesz most Ali Babával, Zelenszkij kabinetfőnökével? Eldobják, mint a forró krumplit?
Az ukrán Elnöki Hivatal mindenható vezetője „Ali Babaként" vehetett részt az energiaszaktor kifosztásában. Már a saját pártjából is többen követelik a távozását.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erős politikai nyomás alá került, hogy mihamarabb rúgja ki a kabinetfőnökét, Andrij Jermakot, miután „Ali Baba” fedőnéven összefüggésbe hozták a napokban kirobbant ukrán korrupciós botránnyal. Sajtóbeszámolók szerint a kabinetfőnök menesztése akár Zeleszkij politikai halálával is járhat, mivel Jermak 2019 óta segíti az elnököt, ő a kormányzás egyik főszervezője, régóta a politikai háttérmunka meghatározó figurája. Sőt, gyakran csak „társelnökként” hivatkoznak rá.
Jermakot azzal a korrupciós botránnyal hozták összefüggésbe, aminek a középpontjában egy maffiaként működő hálózat áll, ami „megcsapolta” az Energoatom ukrán állami atomenergia-vállalat szerződéseit. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) gyanúja szerint a hálózat 10-15 százalékos „visszaosztást” követelt az Energoatom alvállalkozóitól, amivel a maffia durván 100 millió dollárt sikkasztott el, majd a pénzt eltüntette offshore cégekben.
A maffia feje Volodimir Zelenszkij ukrán elnök barátja és üzlettársa, Timur Mindics volt, aki a botrány kirobbanása előtt egy taxival menekült el Ukrajnából Lengyelországba. Mindics mellett olyan befolyásos döntéshozók érintettek még, mint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszter, és Dmitro Baszov, az Energoatom biztonsági igazgatója.
A legfrissebb információk szerint Jermak „Ali Baba” fedőnéven szerepel azokban a telefonos lehallgatásokban, melyeket a hatóságok készítettek a nyomozás során. Zelenszkij kabinetfőnöke állítólag a keresztnevének és a középső nevének (Andrij Borisovich) kezdőbetűi miatt kapta ezt a fedőnevet a maffiahálózatban.
A nyomozati felvételek szerint az „Ali Baba” fedőnévvel illetett szereplő nemcsak tudott a háttérben zajló pénzszivattyúzásról, hanem aktívan törekedett arra is, hogy a vizsgálatok ne érhessenek el a politikai csúcsig. Tehát Jermak szerepe nem csupán a passzív eltussolás volt, hanem olyan koordináló befolyás, amely a korrupciós hálózat működését és védelmét egyaránt biztosította a legmagasabb szintekig.
A Politico jelentése szerint több kormánypárti képviselő is úgy látja: a napvilágot látott információk miatt Zelenszkijnek ki kell rúgnia a kabinetfőnökét, mert csak így tudja helyreállítani a bel- és külföldi bizalmat. Jermak menesztéséről állítólag már politikai tárgyalások is folynak, és a folyamatot ismerő források szerint Zelenszkij egyelőre hezitál, hogy kiálljon-e Jermak mellett vagy kirúgja.
Elemzők szerint Jermak elvesztése súlyos politikai csapást mérne Zelenszkijre, és akár az elnök hatalmi pozíciójának összeomlását is előidézheti. Andrij Jermak ugyanis 2019 óta Zelenszkij egyik legszorosabb bizalmasa: előbb tanácsadóként, majd a teljes elnöki hivatal irányítójaként vált a kormányzás egyik kulcsfigurájává. Gyakran „társelnökként” emlegetik, mivel ő koordinálja a legfontosabb politikai egyeztetéseket, ő felügyeli a stratégiai döntések előkészítését, és jelentős befolyást gyakorol a külpolitikai, biztonságpolitikai és belső reformfolyamatokra is.
Jermak tehát nem csupán adminisztratív vezető, hanem Zelenszkij politikai védőhálója: ő szervezi és tompítja a belső konfliktusokat, ő tartja egyben a kormányzati hátországot, és kulcsszerepet játszik abban, hogy az elnök stabilan tudjon működni a háborús nyomás alatt. Ha Jermak bukna, Zelenszkij nemcsak egy fontos munkatársát, hanem legfőbb stratégiai támaszát is elveszítené — ami könnyen az elnöki hatalom meggyengüléséhez, akár politikai elszigetelődéséhez vezethet.
Aranyvécés korrupció: Zelenszkij bizlami emberéig érnek a szálak
Mint korábban írtuk, a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) által folytatott korrupcióellenes nyomozás feltárta az állami tulajdonú atomenergia-ipari vállalat, az Energoatomhoz köthető 100 millió dolláros sikkasztási ügyet. A nyomozók a botrányt Timur Mindicshez, Zelenszkij közeli munkatársához és egykori üzlettársához kötik. A nyomozók Mindics lakásán aranyvécét, dollárkötegeket találtak. A lefoglalt pénzkötegek csomagolása arra utal, hogy azok közvetlenül a Nemzeti Bankból származtak.
November 10-én, a botrány napján, Zelenszkij csak röviden említette meg videójában az ügyet. Két nappal később kijelentette, hogy teljes mértékben támogatja a korrupcióellenes szervek által lefolytatott vizsgálatokat, és hozzátette, a korrupciót nem tolerálja. Azonban soha nem tért ki arra a tényre, hogy két közeli munkatársa is érintett az ügyben: volt üzleti partnere, Timur Mindics, és Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettes. Ezért a kérdés megválaszolatlan maradt: tudott-e az elnök ezekről a visszaélésekről, és részt vett-e azokban?
Az ellenzéki Holosz párt elnöke, Jaroszlav Zseleznyak nem hiszi, hogy Zelenszkijnek ne lett volna kapcsolata Mindiccsel a botrány kirobbanása óta. „Nem hiszem, hogy nem tudott volna róla. Biztosan valaki figyelmeztette Mindicset, hogy menekülnie kell” – mondta Zseleznyak az ukrán „Új Hang” című újságnak.
A Zelenszkijhez közel álló kormánytisztviselők most azt tanácsolják az elnöknek, hogy menessze Andrej Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét. Ugyanis feltehetően Andrej Jermak is szerepel Timur Mindics körének lehallgatott beszélgetéseiben, ahol Ali Baba néven említik. Erről Jaroszlav Zseleznyak, az ukrán Hang párt képviselője beszélt a YouTube-csatornáján közzétett videóban. Az Ali Baba nevű szereplőt korábban említette Olekszandr Klimenko, a különleges korrupcióellenes ügyészség (SAPO) vezetője is. Elmondása szerint a botrány kirobbanása után Ali Baba meg akarta állítani a nyomzást.
Jermak és Zelenszkij 2011-ben ismerkedtek meg, amikor Zelenszkij a Kvartal 95 tévécsatorna producere volt, és azóta barátok. A háború kezdete óta szinte folyamatosan együtt vannak. Az ukrán média forrásai szerint Jermak a háttérből irányít, és a bonyolultabb politikai, diplomáciai feladatokat szervezi. Jermak gyakorlatilag minden információt szűr, ami az elnökhöz eljut (az információk 85%-a rajta keresztül megy), és jelentős befolyással bír a személyzeti döntésekben is. Sokak szerint Jermak „saját embereit” helyezi kulcspozíciókba a kormányban, és aki szembeszegül vele, annak politikai karrierje véget ér.
Mindics és Jermak korábban megerősítették, hogy ismerik egymást, sőt baráti viszonyt ápolnak. Mindics többször is járt az elnöki hivatalban Jermaknál. Zseleznyak szerint Jermak tudott a korrupciós cselekményekről, sőt kulcsszerepet játszhatott a döntésekben, és megpróbálta akadályozni a korrupcióellenes szervek munkáját. Ez azt is megmagyarázza, hogyan tudta elhagyni az országot Mindics pár órával azelőtt, hogy a nyomozók házkutatást tartottak nála – írja a Ripost.
Az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány miatt Petro Porosenko volt elnök a hivatalban lévő teljes kabinet lemondását követelte hétfőn. A kompromittálódott kormánynak le kell mondania, és a parlamentben létre kell jönnie egy olyan koalíciós kormánynak, amely nem a személyes lojalitás vagy a politikai hovatartozás, hanem a szakértelem, a hazafiság és a felelősségvállalás alapján működik. „Egy olyan kormányt, amely képes szembenézni az állam előtt álló feladatokkal” – húzta alá az ukrán ellenzék vezetője.
