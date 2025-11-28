Váláshoz vezet ez a két jelenség, állítja a szakember

Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkező jogász, James Sexton már sok mindennel találkozott a pályája során. Most elárulta a Jay Shetty Podcast keretein belül, hogy miért végződik rengeteg házasság válással.

Egy tíz éves tapasztalattal rendelkező ügyvéd elárulja, hogy miért végződik a legtöbb házasság válással / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A legtöbb házasság ebből a két okból végződik válással

A neves amerikai ügyvéd, James Sexton kizárólag válási és családjogi ügyekkel foglalkozik New York környékén. Sokszor említést tesz a válással kapcsolatos kérdésekről, sőt könyvei is megjelentek arról, hogyan lehet megelőzni, hogy a házasságok válással végződjenek. Sexton megtapasztalta az emberek jó és rossz oldalát is egyaránt válási ügyvédként.

Az ügyvéd szerint aggasztó adatokat mutat az a tendencia, hogy a házasságok miért végződnek válással, úgy gondolja a legtöbb házasság valójában egy meggondolatlan döntésen alapszik, ami idővel a válás ösvényéhez vezet, ha a felek kibékíthetetlen ellentétekre hagyatkoznak.

Elmagyarázta, hogy a jogban két fogalom van: gondatlanság és felelőtlenség vagyis a gondatlanság az, amikor valaki nem veszi észre, hogy amit csinál, nagy eséllyel bajt okozhat egy kapcsolatban, ugyanakkor a felelőtlenség pedig az, amikor valaki úgy vállal be egy nagy és indokolatlan kockázatot, hogy pontosan tudja, mennyi rossz sülhet ki belőle.

Tehát a válás egyértelműen a házasság fenntartásának kudarca

- jelentette ki végül az ügyvéd.

Az ügyvéd szerint a házasságok valódi kudarcaránya akár 70% is lehet, ami számára is megdöbbentő értéket mutat.

Úgy gondolja, hogy az emberek erős vágya a kapcsolódásra és közelségre az oka annak, hogy még a magas kockázat ellenére is házasodnak és akár újraházasodnak is -írja a LADBible.

Bővebb információért kattints az alábbi videóra!