Hatalmas bejelentést tett a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Reni a műsor alatt nem járt sikerrel a párkeresésben, azonban a karrierje felfelé ível. Úgy tűnik, végre megtalálta az útját, ugyanis egészen új szerepben látható a sztár, amivel régi vágya teljesült.

Nagy Reni és Tóth Gergő házassága válással végződött (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Reni sok bántást kapott

Nagy Reni a párkereső reality második évadában volt látható. A műsor alatt, és után sok bántást kapott a kommentelőktől, amivel meg kellett küzdenie a sztárnak. Nem volt egyszerű dolga, ugyanis folyamatosan betalálták, korábban még fenyegetéseket is kapott. A műsor után elmondta, hogy a villamoson is félt utazni, bár a támadások inkább kommentben, mint személyesen érkeztek. Az indulatok valószínűleg azóta már csitultak a lánnyal szemben, aki most egészen új oldalát mutathatja meg az embereknek.

A Házasság első látásra sztárja próbál minél jobban helytállni az új feladatban (Fotó: Nagy Reni)

Gyerekkori álom vált valóra

Reni érzelmes posztban az Instagramján jelentkezett be, és úgy néz ki, rálépett az útra, amiről mindig is álmodott. Nem újkeletű dolog ez a részéről, ugyanis egészen kicsi kora óta vonzotta a televíziózás világa.

Ez volt a gyerekkori álmom. Gyerekként, amikor láttam Ördög Nórát a tévében, akkor azt mondtam anyukámnak, hogy én egyszer ott fogok állni!

– mondta nevetve, és talán már nem is áll olyan távol ettől a vágyképtől.

A gyerekkori vágyak nem apadtak, sőt, egyre élénkebben élnek a lányban. Reni a Házasság első látásra forgatása alatt még biztosabb lett benne, hogy szeretne a média világához tartozni. Szívesen vezetne műsort a televízióban is, de tudja, hogy ehhez még ki kell járnia a lépcsőfokokat. Mindenesetre megteszi az első lépést, ugyanis most egy szépségversenyen kell helytállnia, ugyanis felkérték, hogy a Miss Pécs műsorvezetője legyen.

Az első lépcsőfok

Eddig még csak zsűritagként volt jelen szépségversenyeken, most viszont végre valódi vágyai útjára léphet.

A szépségverseny szervezője tudta, hogy gyerekkori álmom a műsorvezetés. Akkor jött az ötlet a részéről, hogy mit szólnék hozzá, ha én lennék az egyik műsorvezető

– mesélte hatalmas lelkesedéssel Reni.

Nagy Renit műsorvezetőtársa mindenben támogatja a feladatban (Fotó: Nagy Reni)

Bár Nagy Reni nagyon örül a feladatnak, egyelőre még van benne izgalom. Próbál minél jobban felkészülni a versenyre, hogy a legjobb formáját adhassa.