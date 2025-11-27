Hatalmas bejelentést tett a Házasság első látásra sztárja
A műsor óta nem sokat hallottunk Reniről. A Házasság első látásra sztárja végre arra az útra lépett, amire mindig is szeretett volna, ugyanis elképesztő felkérést kapott.
Házasság első látásra Reni a műsor alatt nem járt sikerrel a párkeresésben, azonban a karrierje felfelé ível. Úgy tűnik, végre megtalálta az útját, ugyanis egészen új szerepben látható a sztár, amivel régi vágya teljesült.
Házasság első látásra Reni sok bántást kapott
Nagy Reni a párkereső reality második évadában volt látható. A műsor alatt, és után sok bántást kapott a kommentelőktől, amivel meg kellett küzdenie a sztárnak. Nem volt egyszerű dolga, ugyanis folyamatosan betalálták, korábban még fenyegetéseket is kapott. A műsor után elmondta, hogy a villamoson is félt utazni, bár a támadások inkább kommentben, mint személyesen érkeztek. Az indulatok valószínűleg azóta már csitultak a lánnyal szemben, aki most egészen új oldalát mutathatja meg az embereknek.
Gyerekkori álom vált valóra
Reni érzelmes posztban az Instagramján jelentkezett be, és úgy néz ki, rálépett az útra, amiről mindig is álmodott. Nem újkeletű dolog ez a részéről, ugyanis egészen kicsi kora óta vonzotta a televíziózás világa.
Ez volt a gyerekkori álmom. Gyerekként, amikor láttam Ördög Nórát a tévében, akkor azt mondtam anyukámnak, hogy én egyszer ott fogok állni!
– mondta nevetve, és talán már nem is áll olyan távol ettől a vágyképtől.
A gyerekkori vágyak nem apadtak, sőt, egyre élénkebben élnek a lányban. Reni a Házasság első látásra forgatása alatt még biztosabb lett benne, hogy szeretne a média világához tartozni. Szívesen vezetne műsort a televízióban is, de tudja, hogy ehhez még ki kell járnia a lépcsőfokokat. Mindenesetre megteszi az első lépést, ugyanis most egy szépségversenyen kell helytállnia, ugyanis felkérték, hogy a Miss Pécs műsorvezetője legyen.
Az első lépcsőfok
Eddig még csak zsűritagként volt jelen szépségversenyeken, most viszont végre valódi vágyai útjára léphet.
A szépségverseny szervezője tudta, hogy gyerekkori álmom a műsorvezetés. Akkor jött az ötlet a részéről, hogy mit szólnék hozzá, ha én lennék az egyik műsorvezető
– mesélte hatalmas lelkesedéssel Reni.
Bár Nagy Reni nagyon örül a feladatnak, egyelőre még van benne izgalom. Próbál minél jobban felkészülni a versenyre, hogy a legjobb formáját adhassa.
„Nagyon izgatott vagyok, de van bennem félelem is, hogy jól sikerüljön. Lesz mellettem egy gyakorlott műsorvezető, Roli, úgyhogy nem lehet gond” – zárta gondolatait magabiztosan.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre