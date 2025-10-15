Rettegésben élt a Házasság első látásra sztárja

„Az új évad szereplőinek, bár ez furán hangzik, azt mondtam, hogy ne képzeljenek el senkit előre. Nyilván mindenkinek van egy ideálja, azt várná oda az oltár elé. Azt javasoltam, hogy próbálják ezt teljesen kizárni, és ha nem is tetszik nekik annyira a férfi, koncentráljanak inkább arra, hogy fejlődjenek. Én is ezt tettem a vége felé” – mesélte a Borsnak a TV2-n nagy sikerrel futó Házasság első látásra korábbi szereplője, Nagy Reni, aki korábbi félelmeiről is beszámolt.

A műsorban nem találta meg a szerelmet: bár Tóth Gergely lett a férje, az összhang hiányzott.

Valami miatt ő jött és tanított engem sok dologra. Sokat lehet tanulni ebben a kísérletben

– mondta.

Szerinte a tévénézők nem a valódi énjét látták. Bár valamennyire felkészült a negatív kommentekre, kezdetben rendkívül sok bántó üzenetet kapott, köztük halálos fenyegetéseket is, például: „bárcsak megfojtotta volna az exe”.

Féltem felülni a villamosra, az alapján, amit írtak, attól tartottam, hogy megölnek az emberek. De bárhova elmegyek, nem kapok egy rossz szót sem soha. Máig megnézem néha a kommenteket, de próbálom teljesen kizárni ezeket

– mesélte.

A Házasság első látásra résztvevői mind különváltak

A szakértők olyan férfit választottak mellé, aki külsőleg egyáltalán nem felelt meg az elképzeléseinek.

Visszagondolva, lehet, hogy azért tették mellém Gerit, mert nekünk nem a párkeresésben kellett fejlődnünk, hanem saját magunknak. Azóta sokkal jobban meggondolom, hogyan kezelek egy szituációt, mit mondok ki. Az elején nyilván megbántottam azzal, hogy kimondtam, hogy nem jön be. Lehet, hogy nem úgy kellett volna. De őszinte voltam és vagyok is... azóta kicsit jobban megválogatom a szavaimat, nem mindig mondok ki mindent elsőre. Gergőnek van egy egója, folyamatosan azt hangoztatta a műsor alatt, hogy utána minden lány megfordul, hogy nagyon sok lány tartja jó pasinak, sokan odavannak érte. Erre kapott egy olyan lányt, aki az első pillanatban azt mondta, hogy baromira nem jössz be

– emlékezett.

Horvátországba utaztak nászútra, ám számára ez a hely már korábbról kellemetlen emlékeket idézett. Elmondása szerint korábban is előfordult, hogy amikor a pincérek megtudták, hogy magyarok, hirtelen „elfelejtettek” angolul. „

Gusztustalan volt számomra, mondtam is, hogy nem szeretnék oda visszamenni

– jegyezte meg.

