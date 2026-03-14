Hajléktalanok Kelenföldön: brutális állapotot hagytak maguk után a Keveház utcában

Gyomorforgató látvány és bűz – a 11. kerületi Keveház utcában több hajléktalan elfoglalta a társasházak közös területét. Matracokkal, hálózsákokkal fészkelték be magukat, azonban a helyiek megunták ezt. A folyamatos üvöltözés, ürülék és vizeletszag miatt a lakók már a költözésüket tervezték. Azonban most úgy tűnik az egyik gyülekezőpontjukat elhagyták, máshova költöznek. Undorító, amit maguk után hagytak.

Így lakott a Keveház utcai társasházban több hajléktalan Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Hajléktalanok foglalják el a Keveház utcai társasházakat

Ahogyan azt korábban a Metropol is megírta, a 11. kerületi Keveház utcában több olyan társasház is van, amiben hajléktalanok vagy drogosok laknak. A problémás lakók közül van olyan, akinél kikapcsolták az áramot a nagy tartozás miatt, ám ők mégis önhatalmúlag visszakötötték, most már lopják az áramot. Amikor ezt a gondnok szóvá tette, akkor megtámadták: egy hólapáttal verték hátba.

A lakók nem mernek hozzáérni a koszos matracokhoz Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Csótányok és ágyi poloskák lepték el a társasházakat. A helyik szerint a balhéktól is zeng állandóan a ház, sőt az egyikük szerint a harmadik emeletről még ki is hánytak az ablakon. A szemeteket, koszos bútorokat mind a közös térre húzták ki, majd otthagyták. A szemetet nem a gyűjtőkukákba rakták, hanem eldobálták a közös területen, ami miatt a patkányok is állandó visszatérő vendégek voltak. Azonban most úgy tűnik az egyik társasházból kiköltöznek a hajléktalanok és új helyet keresnek maguknak.

Elmondani nem lehet, hogy mennyire sokkoló a helyzet

– kezdte lapunknak László. "Az orrfacsaró bűz és a szemét egy dolog, de a csótányok…. Azok mindenhova bemennek. Elegünk van már belőlük! Most azt rebesgetik, hogy elmennek innen, itt hagyják a társasházunkat és új helyre költöznek, mert mindig zavarva vannak. Lehet, hogy igaz az állítás, ugyanis már két napja csak a szemetüket látom, őket nem. Undorító az, amit itt hagytak. Koszos matracok és a cuccaik. Én biztos nem nyúlok hozzá, nem tudom ki fogja eltakarítani…".

A bűz és az üvöltözés már elviselhetetlen volt a lakóknak Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Egyelőre nem tudni, hogy valójában mi a tervük, de a helyiek mindenkit arra kérnek, hogy ha valaki meglátja az „új beköltözőket” ne engedjék be őket a házba, ugyanis akkor elfogják foglalni azt a társasházat is és lelakják az egészet.