Hajléktalanok Kelenföldön: brutális állapotot hagytak maguk után a Keveház utcában
Folyamatosan probléma van azokkal a hajléktalanokkal, akik úgymond „befészkelték” magukat a Keveház utcai társasházakba. Szemetelnek, ami vonzza a csótányokat és az ágyi poloskákat. A Metropolnak korábban több lakó is elmesélte, hogy szinte minden naposak a balhék, ráadásul az illegális lakók még az áramot is lopják. Úgy tűnik most a hajléktalanok egyik bandája egy másik helyre költözik.
Gyomorforgató látvány és bűz – a 11. kerületi Keveház utcában több hajléktalan elfoglalta a társasházak közös területét. Matracokkal, hálózsákokkal fészkelték be magukat, azonban a helyiek megunták ezt. A folyamatos üvöltözés, ürülék és vizeletszag miatt a lakók már a költözésüket tervezték. Azonban most úgy tűnik az egyik gyülekezőpontjukat elhagyták, máshova költöznek. Undorító, amit maguk után hagytak.
Hajléktalanok foglalják el a Keveház utcai társasházakat
Ahogyan azt korábban a Metropol is megírta, a 11. kerületi Keveház utcában több olyan társasház is van, amiben hajléktalanok vagy drogosok laknak. A problémás lakók közül van olyan, akinél kikapcsolták az áramot a nagy tartozás miatt, ám ők mégis önhatalmúlag visszakötötték, most már lopják az áramot. Amikor ezt a gondnok szóvá tette, akkor megtámadták: egy hólapáttal verték hátba.
Csótányok és ágyi poloskák lepték el a társasházakat. A helyik szerint a balhéktól is zeng állandóan a ház, sőt az egyikük szerint a harmadik emeletről még ki is hánytak az ablakon. A szemeteket, koszos bútorokat mind a közös térre húzták ki, majd otthagyták. A szemetet nem a gyűjtőkukákba rakták, hanem eldobálták a közös területen, ami miatt a patkányok is állandó visszatérő vendégek voltak. Azonban most úgy tűnik az egyik társasházból kiköltöznek a hajléktalanok és új helyet keresnek maguknak.
Elmondani nem lehet, hogy mennyire sokkoló a helyzet
– kezdte lapunknak László. "Az orrfacsaró bűz és a szemét egy dolog, de a csótányok…. Azok mindenhova bemennek. Elegünk van már belőlük! Most azt rebesgetik, hogy elmennek innen, itt hagyják a társasházunkat és új helyre költöznek, mert mindig zavarva vannak. Lehet, hogy igaz az állítás, ugyanis már két napja csak a szemetüket látom, őket nem. Undorító az, amit itt hagytak. Koszos matracok és a cuccaik. Én biztos nem nyúlok hozzá, nem tudom ki fogja eltakarítani…".
Egyelőre nem tudni, hogy valójában mi a tervük, de a helyiek mindenkit arra kérnek, hogy ha valaki meglátja az „új beköltözőket” ne engedjék be őket a házba, ugyanis akkor elfogják foglalni azt a társasházat is és lelakják az egészet.
Hólapáttal verték hátba a gondnokot
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, megdöbbentő események zajlottak le néhány héttel ezelőtt, a Keveháza utcai társasházban. Amikor kiderült, hogy lopják az áramot a ház gondnoka megpróbált velük beszélni. Akkor még nem is sejthette, hogy később megtámadják. A lakók panaszai után felkerestük a gondnokot, aki mint mondta, a munkájából kifolyólag nem nyilatkozhat, azonban igazolta a házban élők állításait. Elmondta, hogy amikor az áramlopás miatt az első emeleti családdal beszélt, elhajtották, majd amikor visszament az irodájába, ketten utána mentek, megfogtak egy hólapátot és hátba verték vele. Azért nem tett feljelentést, mert attól félt, nagyobb bántódása esik.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre