„Állandóan ilyenek történnek!” – vér folyt a 4-es, 6-os villamoson, ketten támadtak egy fiatalra

Újabb balhé történt a 4-es, 6-os villamoson. Ennek a vonalnak annyira rossz a híre, hogy az utasok egyenesen utálnak rajta közlekedni. Szinte minden napra jut itt egy vagy akár több balhé. Így volt ez hétfőn, október 6-án hajnalban is, amikor két férfi megtámadott egy fiatal fiút. A szemtanú beszámolója szerint vér is folyt.

Hatalmas balhé a 4-es, 6-os villamoson

A Metropolnak a hétfő hajnalban munkába igyekvő P. Richárd mesélte el a történteket. A férfi szerint annyira eldurvultak a dolgok a villamoson, hogy azt a jármű vezetője egy időre ki is állította a forgalomból.

Én mindig korán, hajnali 4:30 körül megyek a 4-es, 6-os villamossal dolgozni

– kezdte Richárd. „A kutyám is mindig jön velem. Így volt ez most is. Felszálltunk a villamosra, már akkor feltűnt, hogy mindenhol üvegszilánkok hevertek és töménytelen szemét.”

Richárd leült egy idős bácsival szembe, ekkor figyelt fel két üvöltöző férfira.

A velem szemben utazó idős férfi és én elkezdtünk beszélgetni. Mondtam, hogy úristen mi van itt a villamoson!

– meséli Richárd. „Láttam, amint egy 20 és egy 30 év körüli, nagyon illuminált állapotban lévő férfi egy fiatalabb férfi fölé állnak és inzultálják. A fiú csak ült és ömlött belőle a vér. Jézusom, mondom, mit csinálnak ezek. Én megmondom őszintén, ezután rögtön levettem a szájkosarat a kutyámról… Sose lehet tudni.”

Ki akarták fosztani az utasokat – Fotó: Róka László

Richárd nem nézte ölbe tett kézzel, hogy bántják a fiút, kiállt mellette.

Odaléptem hozzájuk, és legnagyobb meglepetésemre a velem szemben utazó idős bácsi is. Minden tiszteletem az övé, mert a többi utas ezt nézte csöndben!

– mondta.

„Rászóltam a két férfira, hogy ne bántsák a fiatalt, és miért kell ez a balhé. Azonnal visszaszóltak, de elmondtam nekik, hogy ez nem normális, amit csinálnak. Ezután szinte azonnal a villamosvezető hölgynek szóltak, vagy az is lehet, hogy látta a kamerán a történteket, nem tudom, de felkért mindenkit, hogy szálljon le a villamosról. Ekkor voltunk a Blaha Lujza téren.”

Richárd és az idős úr is leszállt a villamosról. A két balhézó azonnal utánuk dobott egy üveget, ami a földön csattant szét.