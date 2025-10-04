„Állandóan ilyenek történnek!” – vér folyt a 4-es, 6-os villamoson, ketten támadtak egy fiatalra

A szemtanú szerint egy fiatal fiúból ömlött a vér. Kiderült: a két támadó a 4-es, 6-os villamoson több utas zsebében is turkált, pénzt kerestek. A fiatal volt az egyetlen, aki ellenkezett, ezért őt összevissza verték. Információink szerint a villamost a balhé miatt ki is állította a vezetője a forgalomból.
Újabb balhé történt a 4-es, 6-os villamoson. Ennek a vonalnak annyira rossz a híre, hogy az utasok egyenesen utálnak rajta közlekedni. Szinte minden napra jut itt egy vagy akár több balhé. Így volt ez hétfőn, október 6-án hajnalban is, amikor két férfi megtámadott egy fiatal fiút. A szemtanú beszámolója szerint vér is folyt.
A Metropolnak a hétfő hajnalban munkába igyekvő P. Richárd mesélte el a történteket. A férfi szerint annyira eldurvultak a dolgok a villamoson, hogy azt a jármű vezetője egy időre ki is állította a forgalomból.
Én mindig korán, hajnali 4:30 körül megyek a 4-es, 6-os villamossal dolgozni
– kezdte Richárd. „A kutyám is mindig jön velem. Így volt ez most is. Felszálltunk a villamosra, már akkor feltűnt, hogy mindenhol üvegszilánkok hevertek és töménytelen szemét.”
Richárd leült egy idős bácsival szembe, ekkor figyelt fel két üvöltöző férfira.
A velem szemben utazó idős férfi és én elkezdtünk beszélgetni. Mondtam, hogy úristen mi van itt a villamoson!
– meséli Richárd. „Láttam, amint egy 20 és egy 30 év körüli, nagyon illuminált állapotban lévő férfi egy fiatalabb férfi fölé állnak és inzultálják. A fiú csak ült és ömlött belőle a vér. Jézusom, mondom, mit csinálnak ezek. Én megmondom őszintén, ezután rögtön levettem a szájkosarat a kutyámról… Sose lehet tudni.”
Richárd nem nézte ölbe tett kézzel, hogy bántják a fiút, kiállt mellette.
Odaléptem hozzájuk, és legnagyobb meglepetésemre a velem szemben utazó idős bácsi is. Minden tiszteletem az övé, mert a többi utas ezt nézte csöndben!
– mondta.
„Rászóltam a két férfira, hogy ne bántsák a fiatalt, és miért kell ez a balhé. Azonnal visszaszóltak, de elmondtam nekik, hogy ez nem normális, amit csinálnak. Ezután szinte azonnal a villamosvezető hölgynek szóltak, vagy az is lehet, hogy látta a kamerán a történteket, nem tudom, de felkért mindenkit, hogy szálljon le a villamosról. Ekkor voltunk a Blaha Lujza téren.”
Richárd és az idős úr is leszállt a villamosról. A két balhézó azonnal utánuk dobott egy üveget, ami a földön csattant szét.
„Amikor a kemény legények leszálltak, akkor az ott álló utasokat kezdték el terrorizálni. A villamost félreállították a Népszínház utcánál, egyedül a sérült fiú maradt fenn rajta. Nem tudom, hogy mentőt hívtak-e hozzá, csak remélni merem. Az idős bácsival elindultunk, elkísértem, nehogy rátámadjanak. Elmesélte, hogy Budáról jött, ott szálltak fel a fiúk is. Elmondta, hogy már akkor zaklatták az utasokat, sőt belenyúlkáltak az emberek zsebébe, hogy kivegyék a pénzüket. A fiatal fiúnak akkor estek neki, amikor ellenkezni kezdett velük. A srác egy ideig küzdött, de összeverték. Nem normális ez, állandóan ilyenek történnek a 4-es, 6-os villamoson!”
A történtek után a rendőrök súlyos testi sértés miatt indítottak eljárást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
