Tragédia történt a 4-es 6-os villamoson az utasok szeme láttára

Egy ehhez hasonló mentőhelikopterrel siettek a nő segítségére (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Takács Szofi újabb világbajnoki címet szerzett, holott mindössze 9 éves. Takács Szofi ráadásul kétszer is felállhatott Rómában a dobogó legmagasabb fokára. A legelső bajnoki címét még hároméves korában szerezte, azóta pedig már szinte az egész világot letáncolta a lábáról. Még csak pár napja kezdődött az új versenyszezon, de már az év legrangosabb viadalán léphetett színpadra az olasz fővárosban. A csodalány idén négy koreográfiával készült a világversenyre, amelyeket a tőle már megszokott magas színvonalon adott elő. A versenyein készült látványos felvételeket a róla szóló cikkünkben, IDE KATTINTVA láthatsz.

Takács Szofi imádja az olasz fővárost Fotó: Takács-Pántya Barbara

Elképesztő állapotok uralkodnak Ezüsthegyen. Kóbor kutyák falkában, megbontott nyaralók, hajléktalan beköltözők, drogtanya. Ígérete ellenére sem rendezte évek óta az áldatlan állapotokat Ezüsthegyen az óbudai vezetés – és várhatóan nem is tesznek semmit, hiszen a kerület vezetői korrupció gyanú miatt börtönben vannak. A békásmegyeriek által csak no-go zónának nevezett, egykor szebb napokat is megélt Ezüsthegyet az utóbbi években ráadásul a gyanús alakok is ellepték. Arról, hogy mennyi probléma van a környékkel, az erről szóló CIKKÜNKBEN olvashatsz bővebben, mely a héten legolvasottabb cikkeink sorában az ötödik.