Mentőhelikopter érkezett: szörnyen elbántak síelés közben a magyar nővel

Többen állítják: azért imádnak síelni, mert a hegyek tetején és végtelen lankáin megnyugszanak és megtalálják a lelki békéjüket. Lehetséges, hogy erre számított az a magyar síelő is, aki az elmúlt napokban érkezett a tiroli Hintertux-gleccserre egy kis kikapcsolódásra. Megnyugvás és lelki béke helyett azonban borzalmas baleset érte: síelés közben ugyanis cserbenhagyásos baleset áldozata lett.

A magyar nőt síelés közben gázolta el a snowboardos, a sérültet mentőhelikopter vitte kórházba

Fotó: Pexels/Illusztráció

Síelés közben gázolták el a magyar nőt

Az All-in nevű lap szerint a 30 éves magyar nő kedden (október 29.) délelőtt, a Hintertux piros, azaz hármas sípályáján ácsorgott, és vélhetően éppen a lesiklásra készülődött, amikor egyik pillanatról a másikra egy száguldó snowboardos jelent meg a háta mögött. A szélvészként ereszkedő fantom úgy döntött, hogy nem áll meg és nem is fékez a magyar síző mögött, inkább megpróbálja kikerülni a nőt. Ez azonban nem sikerült, a manőver közben ugyanis eltalálta és brutálisan elsodorta a döbbent magyar síelőt.

A magyar síző a gázolás után hatalmasat esett és súlyosan megsérült: olyannyira, hogy végül mentőhelikopterrel kellett a közeli, schwazi kórházba szállítani. Egyelőre nem tudni, hogy az állapota mennyire súlyos, de úgy tudni, hogy jelen pillanatban is kórházban kezelik.

Hajtóvadászat folyik a rejtélyes snowboardos után

Eközben a rendőrség is nyomozni kezdett, ugyanis az ámokfutó snowboardos fantom nemhogy nem állt meg segíteni elgázolt áldozatának, de amilyen gyorsan feltűnt, olyan gyorsan tovább is siklott – így senki nem tudja, hogy pontosan, ki lehetett a rejtélyes tettes A helyi zsaruk most is gőzerővel keresik a gázolót.

Kérjük azokat a szemtanúkat, akik látták a balesetet, vagy akik információkkal tudnak szolgálni az ismeretlen snowboardosról, jelentkezzenek a Ried im Zillertal-i rendőrségen

– kérték a helyi rendőrök.