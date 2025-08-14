Fogával nyerte vissza a látását egy vak nő: „Kezdem látni mások arcvonásait”

Egy vak nő visszanyerte a látását, egy különleges műtétnek köszönhetően. A 75 éves Gail Lane, több mint tíz év vakság után újra lát, köszönhetően egy rendkívül ritka és különleges beavatkozásnak, az osteo-odonto keratoprotézisnek. Ez az eljárás annyira különleges, hogy a történelemben először alkalmazták Kanadában.

Fogán keresztűl lát a vak nő (Fotó: Global News)

Gail egy autoimmun betegség következtében vesztette el látását, amely hegesedést okozott a szaruhártyáján. Évekig teljes vakságban élt, mígnem 2025 februárjában alávetette magát ennek az összetett beavatkozásnak, melynek során egy saját fogát ültették be a szemébe, hogy egy lencsét rögzítsenek vele.

Hogyan működik ez a különleges műtét?

Dr. Greg Moloney, a vancouveri Mount Saint Joseph Kórház szemésze vezette a beavatkozást, amely több lépésből áll:

Egy fog eltávolítása a páciens szájából.

a páciens szájából. A fog átmeneti beültetése az arc bőre alá , hogy a test saját kötőszövettel vonja be: ez megerősíti és előkészíti a további felhasználásra.

, hogy a test saját kötőszövettel vonja be: ez megerősíti és előkészíti a további felhasználásra. A fogba egy apró lencsét ültetnek .

. Végül az egész szerkezetet beültetik a szembe, ahol a fog megtartja a fókuszáló lencsét, miközben a test nem utasítja el az idegen anyagot.

A cél: egy olyan tartós és testbarát alap létrehozása, amely képes megtartani az optikai eszközt.

A műtét után Gail fokozatosan kezdett látni: először csak fényeket, majd formákat, színeket, és végül újra láthatta élettársát, a kutyáját, és most abban reménykedik, hogy a saját arcát is viszontláthatja.

Kezdem látni mások arcvonásait is, ez rendkívül izgalmas. Remélem, visszanyerem a mozgásszabadságomat is, és sétálni mehetek anélkül, hogy valakibe kapaszkodnom kellene

– mondta Lane.

Gail története nemcsak orvosi csoda, hanem inspiráció is azok számára, akik elvesztették a látásukat. Bár a látása nem teljesen olyan, mint korábban, a lassú fejlődés és a remény, hogy ismét szabadon mozoghat, erőt ad neki nap mint nap - írja a Unilad.