Fogával nyerte vissza a látását egy vak nő: „Kezdem látni mások arcvonásait”

Egy évtized után nem csak színeket, hanem saját partnere arcát is újra láthatja.
Egy vak nő visszanyerte a látását, egy különleges műtétnek köszönhetően. A 75 éves Gail Lane, több mint tíz év vakság után újra lát, köszönhetően egy rendkívül ritka és különleges beavatkozásnak, az osteo-odonto keratoprotézisnek. Ez az eljárás annyira különleges, hogy a történelemben először alkalmazták Kanadában.
Gail egy autoimmun betegség következtében vesztette el látását, amely hegesedést okozott a szaruhártyáján. Évekig teljes vakságban élt, mígnem 2025 februárjában alávetette magát ennek az összetett beavatkozásnak, melynek során egy saját fogát ültették be a szemébe, hogy egy lencsét rögzítsenek vele.
Dr. Greg Moloney, a vancouveri Mount Saint Joseph Kórház szemésze vezette a beavatkozást, amely több lépésből áll:
A cél: egy olyan tartós és testbarát alap létrehozása, amely képes megtartani az optikai eszközt.
A műtét után Gail fokozatosan kezdett látni: először csak fényeket, majd formákat, színeket, és végül újra láthatta élettársát, a kutyáját, és most abban reménykedik, hogy a saját arcát is viszontláthatja.
Kezdem látni mások arcvonásait is, ez rendkívül izgalmas. Remélem, visszanyerem a mozgásszabadságomat is, és sétálni mehetek anélkül, hogy valakibe kapaszkodnom kellene
– mondta Lane.
Gail története nemcsak orvosi csoda, hanem inspiráció is azok számára, akik elvesztették a látásukat. Bár a látása nem teljesen olyan, mint korábban, a lassú fejlődés és a remény, hogy ismét szabadon mozoghat, erőt ad neki nap mint nap - írja a Unilad.
