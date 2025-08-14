RETRO RÁDIÓ

Fogával nyerte vissza a látását egy vak nő: „Kezdem látni mások arcvonásait”

Egy évtized után nem csak színeket, hanem saját partnere arcát is újra láthatja.

Megosztás
Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.08.14. 08:30
vak fog betegség műtét csoda

Egy vak nő visszanyerte a látását, egy különleges műtétnek köszönhetően. A 75 éves Gail Lane, több mint tíz év vakság után újra lát, köszönhetően egy rendkívül ritka és különleges beavatkozásnak, az osteo-odonto keratoprotézisnek. Ez az eljárás annyira különleges, hogy a történelemben először alkalmazták Kanadában.

Fogán keresztűl lát a vak nő
Fogán keresztűl lát a vak nő (Fotó: Global News)

Gail egy autoimmun betegség következtében vesztette el látását, amely hegesedést okozott a szaruhártyáján. Évekig teljes vakságban élt, mígnem 2025 februárjában alávetette magát ennek az összetett beavatkozásnak, melynek során egy saját fogát ültették be a szemébe, hogy egy lencsét rögzítsenek vele.

Hogyan működik ez a különleges műtét?

Dr. Greg Moloney, a vancouveri Mount Saint Joseph Kórház szemésze vezette a beavatkozást, amely több lépésből áll:

  • Egy fog eltávolítása a páciens szájából.
  • A fog átmeneti beültetése az arc bőre alá, hogy a test saját kötőszövettel vonja be: ez megerősíti és előkészíti a további felhasználásra.
  • A fogba egy apró lencsét ültetnek.
  • Végül az egész szerkezetet beültetik a szembe, ahol a fog megtartja a fókuszáló lencsét, miközben a test nem utasítja el az idegen anyagot.

A cél: egy olyan tartós és testbarát alap létrehozása, amely képes megtartani az optikai eszközt.

A műtét után Gail fokozatosan kezdett látni: először csak fényeket, majd formákat, színeket, és végül újra láthatta élettársát, a kutyáját, és most abban reménykedik, hogy a saját arcát is viszontláthatja.

Kezdem látni mások arcvonásait is, ez rendkívül izgalmas. Remélem, visszanyerem a mozgásszabadságomat is, és sétálni mehetek anélkül, hogy valakibe kapaszkodnom kellene

– mondta Lane.

Gail története nemcsak orvosi csoda, hanem inspiráció is azok számára, akik elvesztették a látásukat. Bár a látása nem teljesen olyan, mint korábban, a lassú fejlődés és a remény, hogy ismét szabadon mozoghat, erőt ad neki nap mint nap - írja a Unilad

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu