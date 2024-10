"Sikerült két kategóriában is a dobogó tetejére állnia" – újabb világbajnoki címet szerzett a 9 éves Takács Szofi

A kilencéves debreceni táncost már senkinek nem kell bemutatni, hiszen a kislány már most elképesztő eredményekkel és világbajnoki címekkel büszkélkedhet. Takács Szofi a legelső bajnoki címét hároméves korában szerezte, azóta pedig már szinte az egész világot letáncolta a lábáról. Még csak pár napja kezdődött az új versenyszezon, de már az év legrangosabb viadalán léphetett színpadra az olasz fővárosban.

Takács Szofi újra nagyot alakított: két aranyéremmel bővült a "gyűjteménye" Fotó: Takács-Pántya Barbara

A csodakislány idén négy koreográfiával készült a világversenyre, amelyeket a tőle már megszokott magas színvonalon adott elő. Az acro kategóriában Lost Paradise, a kortársban pedig a Bird on a wire kapta a legmagasabb pontszámokat, így Szofi kétszer is a világbajnoki dobogó tetején vehette át aranyérmeit. Modern kategóriában is megmérettette magát kiválóságunk, a Life is the party című tánca ezüstérmet ért, míg a Skinny Love elnevezésű produkcióval a harmadik helyet szerezte meg.

Szofi rengeteget készült a versenyre Fotó: Massimo Danza

Takács Szofi kedvenc városában is mindenkit letáncolt a színpadról

Hatalmas boldogság ez számunkra. Szofika számára is nagyon sokat jelentett ez a verseny, mert most idén már nem mini, hanem kids kategóriában versenyezhetett, tehát a 9-12 évesek között. Annak ellenére, hogy most ő az egyik legfiatalabb, sikerült két kategóriában is a dobogó tetejére állnia.

– számolt be elsőként az élményről lapunknak a kislány édesanyja, Barbara.

A büszke édesanya elmondta, hogy Szofi egész nyáron kitartóan készült a versenyszezonra. Új stílust is kipróbált, életében először mérettette meg magát kortárs kategóriában.

"Bár elsőként versenyzett kortárs kategóriában, mégis sikerült bezsebelnie az aranyat. Szofi ugrásszerűen fejlődött tavalyhoz képest, amire a versenyen is rengetegen felfigyeltek, köztük a külföldi versenyzők, edzők és a zsűri is" – folytatta.

A kislány imádja az olasz várost Fotó: Takács-Pántya Barbara

Szofi különösen örült annak, hogy Rómában versenyezhetett, hiszen ez az egyik kedvenc városa. A család már csütörtökön megérkezett az olasz fővárosba, hogy egy kis szórakozás is beleférjen az időbe.

"Természetesen az olasz fagyizás, pizzázás, tésztázás sem maradhatott ki. Szofi imádja az olasz tésztákat, a kedvenc étele a bolognai spagetti" – árulta el édesanyja.