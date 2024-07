Nyolcéves magyar kislányon ámul a világ: Szofi sorra nyeri a vb-aranyérmeket

A nyolcéves Takács Szofit lassan már senkinek nem kell bemutatni, hiszen a debreceni táncos már most elképesztő eredményekkel és világbajnoki címekkel büszkélkedhet. A kislány legelső bajnoki címét hároméves korában szerezte, azóta pedig már szinte az egész világot letáncolta a lábáról.

Csillogó aranyérmek

Most a horvátországi vb-n bizonyított, három aranyéremmel tért haza.

– Ezekben az eredményekben rengeteg munka, kitartás, valamint hihetetlen alázat és szeretet van. Imádom nézni, ahogy változtok, fejlődtök és küzdötök az álmaitokért. Remélem minden álmotok valóra válik egyszer, mert igazán megérdemlitek – írta a közösségi oldalán Takács-Pántya Barbara, a kislány édesanyja.

A siker ára

Szofi egy igazán életrevaló, barátságos és jókedvű kislány, aki nagyon szeret a pajtásaival játszani. Bár még csak nyolc éves, nagyon komoly heti órarendje van, amit boldogan teljesít is, hiszen, ahogy édesanyja is elmondja, mindene a tánc és minden verseny egy hatalmas esemény a számára.

– Nagyon élvezi a versenyeket is, mindegyik egy külön kis élmény neki, mert ott is együtt lehet azokkal, akiket szeret, és ezeket feltöltődésként éli meg – avat be minket Barbara, Szofi édesanyja. – Szofika hetente 12 órát edz, és nagyon összetett, hogy ez miből áll. Vannak csapatos, formációs és szólóedzései, amikor egyénileg foglalkozunk vele, van balett-, nyújtás, és akrobatika órája, mindezek mellett pedig még háterősítést szokott neki az apukája tartani. Ő szertornázott, és a szertornás múltja után a cirkuszban dolgozott, én pedig egészen kiskoromtól a versenytánc, az RG és a balett világában mozgok, úgyhogy tudunk neki itthon is segíteni. Sőt, most gyógytornára is jár, mert egy kicsit csámpás a lába, amit gyakorlatokkal próbálunk kijavítani – meséli az anyuka, aki mindenben támogatja tehetséges kislányát, de arra is nagyon figyel, hogy a család sok időt töltsön együtt.

Kell a kikapcsolódás

– Szabadidőnkben általában a családdal szoktunk utazni. Nagyon fontosnak tartjuk azokat a pillanatokat, amikor együtt lehetünk, és négyesben tudunk akár városokat felfedezni, vagy pedig egyszerűen csak pihenni- mondja Barbara, aki azt is elárulta, hogy Szofi jógatanár, tánctanár, állatorvos és műkörmös szeretne lenni, ha nagy lesz.