Igazi csoda: küzdősportol és táncol az 5 éves kerekesszékes Kitti

Judit mint minden édesanya, boldogan várta várandóssága idején kislánya, Kitti születését. A pici lány a 35. hétre született meg, és teljesen egészségesnek tűnt. Szülei később vették észre, hogy valami nincs rendben, a kislány nem úgy fejlődik, ahogyan kellene. Így a Heim Pál Gyermekkórházban vizsgálták meg Kittit, ahol koponyaultrahang és genetikai vizsgálatok után a szülők kérésére koponya MR-t készítettek, ami kimutatta, hogy nagyon sok változás van a kislány agyában, mint például sorvadt a kisagy, a fehérállomány nagy része pedig elpusztult. Kitti ekkor mindössze nyolc hónapos volt. Hogy mi miatt történtek az agyi változások, azt azóta sem tudják megmondani az orvosok, Kitti pedig mára 5 éves óvodássá cseperedett.

Kitti rengeteget tornázik, nagyon szorgalmas kislány, az az igazi harcos kisgyermek Fotó: Beküldött fotó

„A kerekesszékes tánc Kittinek maga a nagybetűs boldogság”

Kittiért 2021-ben egy egész ország összefogott, hogy eljuthasson Nazarov doktorhoz Barcelonába, a különleges műtétre, mely sok hasonló sorsú gyermeknek segít. Azóta a pici lány mászik, járókerettel pedig önállóan pár lépést is meg tud tenni, ahogy segítséggel a lépcsőn is fel tud menni. A sok fejlődés közben pedig rátalált egy hobbira is, ami a kerekesszékes tánc.

Szeptember óta jár Kitti táncra, hetente egyszer péntek este. Egészséges gyerekekkel táncol együtt, volt decemberben egy fellépése is, és nyáron is lesz egy. Számára ez a hobbi a nagybetűs boldogság

– számolt be róla Judit, Kitti édesanyja, aki elmondta, hogy igyekeznek azt tenni, amit a kislány ép fejlődésű társai, csak egy kicsit másképp. Így például Kitti muay thai edzésre is jár ép fejlődésű gyermekek közé.

Kittinek remekül megy a küzdősport is Fotó: Olvasói

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ő egy kisgyermek és neki is szüksége van hobbira, játszótéri élményekre, mint a kortársainak” – vallja az édesanya.

Kittit egyébként egy percig sem tartja vissza az, hogy nem tud még önállóan lecsúszni a csúszdán, vagy nem tud ugrálni a trambulinon, hiszen szülei mennek vele ilyenkor és fogják, vele együtt játszanak.

Kitti egészséges gyerekekkel táncol együtt, kerekesszékesként Fotó: Beküldött fotó

Közel 7 millió forint Kitti éves fejlesztése

Judit és férje mindent igyekeznek megadni kislányuknak, az eredetileg fejlesztőpedagógusként dolgozó édesanya azonban felhagyott hivatásával azért, hogy Kittit fejlesztésekre hordhassa. Így az édesapa éjt nappallá téve dolgozik, mint villanyszerelő, hogy biztosítsa az anyagi feltételeket a kislány tornáihoz. A kislány már sok mindent ügyesen csinál, például oda-vissza számol tízig, önállóan eszik kiflit, kekszet és gyümölcsöket, de sok mondókát és dalt is ismer. Fejlesztésekre azonban még mindig szüksége van, ezért szülei megálmodták a K.I.T.T.I Alapítványt.

A rehabilitációs intézmények, ahova idén is fontos lenne eljutnunk, hogy Kitti megtanuljon járni és beszélni, az a Szekszárd Fizioközpont, a Steps Budapest Robotic Rehabilitation, a Halliho-Tomatis hallástréning és a Gézengúz Alapítvány

– fejtette ki Judit, hogy mennyi kihívás és fejlesztés vár még rájuk.

„Én nem érzem, hogy meg kellene őket különböztetni azért, mert ők másképpen fejlődnek, viselkednek stb. Meg kell találni a hozzájuk vezető utat. Egy párkapcsolatban is alkalmazkodni kell, szerintem a gyerekekhez is lehet” – zárta gondolatait az édesanya.